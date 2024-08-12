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Доллар вырос на торгах 12 августа

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,03 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 1,73 тенге.

Курс китайского юаня поднялся до 66,58 тенге (+0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,5 тенге, евро – по 522,5-525 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть повысились на торгах 12 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,63%, до 80,16 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,90%, до 77,53 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,04 тенге, евро – в 520,78 тенге, рубля – в 5,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 августа, можно здесь.

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