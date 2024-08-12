Доллар вырос на торгах 12 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,03 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 1,73 тенге.
Курс китайского юаня поднялся до 66,58 тенге (+0,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,5 тенге, евро – по 522,5-525 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть повысились на торгах 12 августа.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,63%, до 80,16 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,90%, до 77,53 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,04 тенге, евро – в 520,78 тенге, рубля – в 5,37 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 августа, можно здесь.