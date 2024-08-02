Доллар слегка подешевел на торгах 2 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,57 тенге (-0,16).

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,74 тенге (+0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,1-475,9 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,70%, до 80,08 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,80%, до 76,92 долларов за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,71 тенге, евро – 511,74 тенге, рубля – 5,54 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 августа, можно здесь.