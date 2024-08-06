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Курс доллара еще вырос на торгах 6 августа

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,40 тенге, поднявшись еще на 1,80 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 67,21 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,7-479,7 тенге, евро – по 519-523 тенге, российские рубли – по 5,51-5,63 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 6 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 76,46 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,40%, до 73,23 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 477,15 тенге, евро – в 522,43 тенге, рубля – в 5,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 августа, можно здесь.

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