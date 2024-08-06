Курс доллара еще вырос на торгах 6 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,40 тенге, поднявшись еще на 1,80 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 67,21 тенге (+0,35).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,7-479,7 тенге, евро – по 519-523 тенге, российские рубли – по 5,51-5,63 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 6 августа.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 76,46 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,40%, до 73,23 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 477,15 тенге, евро – в 522,43 тенге, рубля – в 5,63 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 августа, можно здесь.