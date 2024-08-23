Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 23 августа

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Zakon.kz представляет данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 августа 2024 года (на 12:00 по времени Астаны).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,08 тенге, евро – 533,5 тенге, рубля – 5,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 537 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,3 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Почему не растет казахстанский экспорт – мнение аналитика Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане Биометрия и ЭЦП: как теперь микрофинансовые организации будут выдавать кредиты

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