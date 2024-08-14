В Казахстане будет пересмотрен состав Совета по управлению МФЦА
Состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) планируют изменить. Это следует из проекта постановления "Об утверждении Положения о Совете по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава". Документ опубликован 14 августа 2024 года на сайте "Открытые НПА". Разработчиком выступило Министерство финансов РК.
Состав Совета предлагается изменить в следующей редакции:
- Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы
- Управляющий Международным финансовым центром "Астана"
- Председатель Совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг
- Председатель Совета директоров Биржи МФЦА – Astana International Exchange
- Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)
- Абдулхамид Мохаммед Саид Алахмади (H.E. Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi) (по согласованию)
На данный момент в состав Совета входят:
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Министр иностранных дел Республики Казахстан
- Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
- советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы
- Управляющий Международным финансовым центром "Астана"
- Доктор Джэйкоб Френкель (Dr. Jacob A. Frenkel) (по согласованию)
- Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)
Возглавлять Совет, как и прежде, будет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, заместителем председателя останется премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
Таким образом, состав Совета МФЦА могут покинуть председатель АРРФР, министр финансов и министр иностранных дел.
"С целью дальнейшего развития МФЦА возникает необходимость пересмотра состава Совета по управлению МФЦА, а именно с обеспечением более широкой представленности иностранными экспертами", – поясняется в документе.
Документ будет находиться в публичном обсуждении до 28 августа 2024 года.