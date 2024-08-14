Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане будет пересмотрен состав Совета по управлению МФЦА

совет, состав, МФЦА, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:03 Фото: Freepik
Состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" может измениться. Какие ведомства могут покинуть Совет, в материале Zakon.kz.

Состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) планируют изменить. Это следует из проекта постановления "Об утверждении Положения о Совете по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава". Документ опубликован 14 августа 2024 года на сайте "Открытые НПА". Разработчиком выступило Министерство финансов РК.

Состав Совета предлагается изменить в следующей редакции:

  • Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан
  • Председатель Национального банка Республики Казахстан
  • Советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы
  • Управляющий Международным финансовым центром "Астана"
  • Председатель Совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг
  • Председатель Совета директоров Биржи МФЦА – Astana International Exchange
  • Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)
  • Абдулхамид Мохаммед Саид Алахмади (H.E. Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi) (по согласованию)

На данный момент в состав Совета входят:

  • Председатель Национального банка Республики Казахстан
  • Министр иностранных дел Республики Казахстан
  • Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
  • Министр финансов Республики Казахстан
  • Министр национальной экономики Республики Казахстан
  • советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы
  • Управляющий Международным финансовым центром "Астана"
  • Доктор Джэйкоб Френкель (Dr. Jacob A. Frenkel) (по согласованию)
  • Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)

Возглавлять Совет, как и прежде, будет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, заместителем председателя останется премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Таким образом, состав Совета МФЦА могут покинуть председатель АРРФР, министр финансов и министр иностранных дел.

"С целью дальнейшего развития МФЦА возникает необходимость пересмотра состава Совета по управлению МФЦА, а именно с обеспечением более широкой представленности иностранными экспертами", – поясняется в документе.

Документ будет находиться в публичном обсуждении до 28 августа 2024 года.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курс доллара немного вырос на торгах 14 августа
золото ювелирные изделия украшения
Золото, бриллианты, элитные скакуны, антиквариат: надо ли все это указывать в декларации о доходах
тенге, курс, доллар
Что происходит с курсом тенге на этой неделе
Ольга Кудряшова
МФЦА Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: