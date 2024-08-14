В Казахстане будет пересмотрен состав Совета по управлению МФЦА

Состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" может измениться. Какие ведомства могут покинуть Совет, в материале Zakon.kz.

Состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) планируют изменить. Это следует из проекта постановления "Об утверждении Положения о Совете по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава". Документ опубликован 14 августа 2024 года на сайте "Открытые НПА". Разработчиком выступило Министерство финансов РК.

Состав Совета предлагается изменить в следующей редакции:

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан

Председатель Национального банка Республики Казахстан

Советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы

Управляющий Международным финансовым центром "Астана"

Председатель Совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг

Председатель Совета директоров Биржи МФЦА – Astana International Exchange

Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)

Абдулхамид Мохаммед Саид Алахмади (H.E. Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi) (по согласованию)

На данный момент в состав Совета входят:

Председатель Национального банка Республики Казахстан

Министр иностранных дел Республики Казахстан

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Министр финансов Республики Казахстан

Министр национальной экономики Республики Казахстан

советник президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы

Управляющий Международным финансовым центром "Астана"

Доктор Джэйкоб Френкель (Dr. Jacob A. Frenkel) (по согласованию)

Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)

Возглавлять Совет, как и прежде, будет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, заместителем председателя останется премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Таким образом, состав Совета МФЦА могут покинуть председатель АРРФР, министр финансов и министр иностранных дел.

"С целью дальнейшего развития МФЦА возникает необходимость пересмотра состава Совета по управлению МФЦА, а именно с обеспечением более широкой представленности иностранными экспертами", – поясняется в документе.

Документ будет находиться в публичном обсуждении до 28 августа 2024 года.