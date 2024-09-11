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Изменился состав Совета по управлению МФЦА

Изменился состав совета по управлению МФЦА, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:13 Фото: МФЦА
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 сентября 2024 года, которым внесены изменения в Совет по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" изложен в новой редакции.

Теперь в него входят:

  • президент РК, председатель совета
  • премьер-министр РК, заместитель председателя совета

члены совета:

  • заместитель мремьер-министра – министр национальной экономики РК;
  • председатель Национального банка РК;
  • советник президента РК, курирующий социально-экономические вопросы;
  • Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА);
  • председатель Совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг;
  • председатель Совета директоров Биржи МФЦА (Astana Intemational Exchange);
  • Жули Монако (Julie Мопасо) (по согласованию);
  • Абдулхамид Мохаммед Саид Алахмади (Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi) (по согласованию).

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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