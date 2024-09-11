Изменился состав Совета по управлению МФЦА

Фото: МФЦА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 сентября 2024 года, которым внесены изменения в Совет по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава, сообщает Zakon.kz.

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