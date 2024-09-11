Изменился состав Совета по управлению МФЦА
Фото: МФЦА
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 сентября 2024 года, которым внесены изменения в Совет по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава, сообщает Zakon.kz.
В частности, состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" изложен в новой редакции.
Теперь в него входят:
- президент РК, председатель совета
- премьер-министр РК, заместитель председателя совета
члены совета:
- заместитель мремьер-министра – министр национальной экономики РК;
- председатель Национального банка РК;
- советник президента РК, курирующий социально-экономические вопросы;
- Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА);
- председатель Совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг;
- председатель Совета директоров Биржи МФЦА (Astana Intemational Exchange);
- Жули Монако (Julie Мопасо) (по согласованию);
- Абдулхамид Мохаммед Саид Алахмади (Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi) (по согласованию).
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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