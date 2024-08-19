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Еще не паника, но уже близко: цена золота достигла исторического максимума

цена золота достигла исторического максимума, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:33 Фото: freepik
Цена на золото на последних торгах на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $2523 за тройскую унцию. Это абсолютный рекорд стоимости драгоценного металла за всю историю, сообщает Zakon.kz.

В XXI веке золото дорожает стремительней, чем за всю свою историю. Только представьте себе, что в 2000 году тройская унция (31,1034768 граммов) стоила около 300 долларов США!

цена на золото, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:33

Фото: goldomania

За последние пять лет золото ставило несколько рекордов, но нынешний год превосходит все ожидания экспертов. Обстановка в мире настолько раскалена, что все крупные инвесторы (включая целые государства) предпочитают вкладывать средства в надежные активы, главный из которых – золото.

цена на золото, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:33

Фото: bullion-rates

Что касается нынешнего скачка, то объяснения здесь простые. Рынок поддерживают два фактора: нестабильность на Ближнем Востоке и обострение военных действий в Украине и Курской области. Добавляет напряженности и ожидания того, что по итогам трех заседаний ФРС США снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25-5,5% годовых, считает финансовый трейдер Ергазы Сулейманов.

Он предполагает, что золото может еще как минимум дважды подскочить до конца 2024 года.

"Росту цен на золото способствует увеличение закупок золота центральными банками всех стран мира, особенно азиатскими потребителями. К тому же вполне вероятно, что кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп победит в ноябре на выборах. Все это сильно подогревает беспокойные настроения".Ергазы Сулейманов

Вот как лихорадит рынок золота в 2024 году. 

цена на золото, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:33

Фото: goldomania

Отметим, что мировой спрос на золото по итогам 2023 года вырос на 3% – до 4899 тонн. Но мировое производство увеличилось всего на 1% – до 3644,4 тонны.

При этом спрос на золото со стороны центральных банков мира постепенно рос с 2013 года, но в последние годы объемы покупок увеличиваются наиболее динамично. В 2022 и 2023 годах центральные банки покупали более 1000 тонн в год, что в два с лишним раза превышает показатели предыдущих двух лет.

Ранее мы рассказали, надо ли указывать в декларации о доходах золото и ювелирные изделия.

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