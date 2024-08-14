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Законодательство РК

Золото, бриллианты, элитные скакуны, антиквариат: надо ли все это указывать в декларации о доходах

золото ювелирные изделия украшения, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:12 Фото: pixabay
Чем ближе третий этап подачи декларации для всех граждан Казахстана, тем больше вопросов. О некоторых аспектах декларирования ценного имущества и дорогих подарков рассказывает Zakon.kz.

У многих граждан возникает вопрос: "Надо ли указывать в декларации стоимость ювелирных украшений?". Например, следует ли говорить о фамильном золотом гарнитуре, доставшемся вам от бабушки?

Как пояснили в Комитете государственных доходов РК, граждане в декларации об активах и обязательствах по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 1 000 МРП (в 2024 году – 3 692 000 тенге) за единицу.

К ценному законодательство относит любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так за рубежом:

  • культурные ценности
  • ювелирные изделия
  • антиквариат
  • породистые животные
  • объекты незавершенного строительства

Важно! Указанное имущество декларируется при наличии оценочной стоимости. При этом оценку нужно сделать до момента представления декларации.

Без оценки вносить дорогостоящее имущество в декларацию необязательно. Но, если этого не сделать, при продаже нужно будет доказать его происхождение, а с прибыли уплатить налог.

Что касается редких и элитных животных и птиц дорогих пород, стоимость которых превышает 1000 МРП за единицу (породистый скакун, собака, экзотическое животное, птица), то их также можно задекларировать. Однако, если вы не собираетесь это животное продавать, а, например, использовать для разведения (или использовать в других собственных нуждах), то декларировать его не нужно.

Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.

Ценные подарки декларируются, если они получены в виде недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом, и доли в иностранной компании.

Квартиру, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно.

Напоминаем, что декларирование доходов в Казахстане проходит в три этапа.

В 2021 году "входную" декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги – 580 тысяч физических лиц.

На 2 этапе, в 2023 году, представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги – 2,1 млн человек.

На 3 этапе, в 2024 году, декларацию представляют руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Планируется 3,9 млн физических лиц.

На 4 этапе, с 1 января 2025 года, декларацию представят остальные категории граждан, планируется охватить более 6,4 млн физических лиц.

Ранее мы рассказали, какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах

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