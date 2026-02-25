Цена золота претерпела изменения впервые с конца января
Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 5 200 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.
По данным торговой площадки, это произошло впервые с 30 января 2026 года.
По данным на 24 февраля в 04:00 по казахстанскому времени, цена на драгоценный металл выросла на 1,33% и составила 5 251,06 доллара за тройскую унцию.
К 06:30 стоимость золота замедлилась до 5 186,12 доллара за унцию.
