Финансы

Цена золота претерпела изменения впервые с конца января

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 06:20 Фото: pexels
Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 5 200 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

По данным торговой площадки, это произошло впервые с 30 января 2026 года.

По данным на 24 февраля в 04:00 по казахстанскому времени, цена на драгоценный металл выросла на 1,33% и составила 5 251,06 доллара за тройскую унцию.

К 06:30 стоимость золота замедлилась до 5 186,12 доллара за унцию.

Ранее стало известно, в какой валюте выгоднее хранить деньги в 2026 году. Также недавно экономист объяснил, что может обрушить курс тенге.

Аксинья Титова
