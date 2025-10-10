До 2,8 млн тенге в месяц: какие специалисты запрашивали самые высокие зарплаты в сентябре

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 10 октября 2025 года, рассказали, что в сентябре у работодателей на Электронной бирже труда "Enbek.kz" (ЭБТ) большим спросом пользовались специалисты рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, самые высокие оклады, предлагаемые работодателями, были на должности:

главного строителя (~705 тыс. тенге),

машиниста установки по бурению стволов шахт (~700 тыс. тенге),

заместителя начальника участка в добывающей промышленности (~681 тыс. тенге).

В свою очередь самые большие зарплатные ожидания были у соискателей на должность:

пилота коммерческих авиалайнеров (~2,8 млн тенге),

технического директора в IT-секторе (1,4 млн тенге),

начальника отдела в строительстве (~1,2 млн тенге).

"В сентябре на Электронной бирже труда... опубликовано 138,2 тыс. вакансий и 130,6 тыс. резюме. Таким образом, в сравнении с августом спрос сократился на целых 42,4% (-101,6 тыс.), а предложение – всего на 5,7% (-7,9 тыс.). При этом каждая вторая вакансия была размещена для соискателей рабочих профессий. Наиболее активной снова оказалась сфера образования – на нее пришлось свыше 55 тыс. вакансий (40%). Еще 16,3 тыс. вакансий опубликовали по "прочим видам услуг" (≈12%), а 10 тыс. – в сфере здравоохранения и социального обслуживания (≈7%). В целом спрос превышал предложение на 7,6 тыс." Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, в сентябре чаще всего требовались сотрудники на среднеквалифицированные позиции (57 тыс. вакансий), чуть реже – на высококвалифицированные (49 тыс.) и реже всего – на неквалифицированные (32,2 тыс.) Со стороны предложения преобладали резюме высококвалифицированных соискателей – 55,4 тыс., далее идут соискатели со средней квалификацией – 47,7 тыс., и неквалифицированные – 27,5 тыс. Таким образом, в сентябре работодатели чаще искали кадры средней квалификации, тогда как среди соискателей лидировали специалисты высокой квалификации.

Наиболее активно вакансии публиковали работодатели в мегаполисах – Астане (11,4 тыс. единиц) и Алматы (10,2 тыс. единиц), а также в Павлодарской области – 9,4 тыс. вакансий. Со стороны предложения традиционно лидируют южные регионы: в Туркестанской области размещено 15,7 тыс. резюме, в Шымкенте – 9 тыс., в Кызылординской области – 8,5 тыс.

В ведомстве отметили, что каждая вторая вакансия в сентябре (68 тыс. единиц) была размещена для соискателей рабочих профессий, в том числе 39% (26,3 тыс.) из них опубликовали предприятия реального сектора экономики. Среди рабочих профессий основной спрос пришелся на работников с квалификацией в области производства (23,5 тыс. единиц), транспорта и логистики (5,9 тыс.) и образования и воспитания (4,4 тыс. единиц). Среди конкретных специальностей наибольший спрос был на водителей автомобиля (2 тыс. вакансий), помощников воспитателя (1,8 тыс.) и санитаров/санитарок (1,7 тыс.).

В возрастном разрезе каждое второе резюме размещено соискателем моложе 34 лет – 63,8 тыс. единиц, внутри этой группы наиболее активно размещали соискатели в возрасте 16-24 лет (28 тыс. единиц). Каждое четвертое резюме пришлось на соискателей среднего возраста (35-44 лет) – 33 тыс. единиц. Еще 17% (22,5 тыс. единиц) – на возраст 45-54 лет, тогда как на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (11,3 тыс. единиц) всех резюме.

В гендерном разрезе, по данным Минтруда, женщины были активнее – на ЭБТ на их долю пришлось 59% всех размещенных резюме. При этом каждое второе такое резюме было размещено на вакансии высококвалифицированного труда.

"Таким образом, в сентябре сохранялся сезонный фактор спроса: по-прежнему лидируют вакансии в сфере образования и воспитания. Демографические различия регионов продолжают определять соотношение спроса и предложения, поддерживая высокую активность в мегаполисах и промышленно развитых областях. Половина всех вакансий пришлась на рабочие профессии, что подчеркивает их ключевую роль в структуре занятости". Пресс-служба МТСЗН РК

