Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 23 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
534,46 тенге – на покупку, 541,46 тенге – на продажу.
Курс евро:
621,24 тенге – на покупку, 631,24 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,61 тенге – на покупку, 6,72 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
537,71 тенге – на покупку, 539,58 тенге – на продажу.
Курс евро:
624,53 тенге – на покупку, 628,88 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,60 тенге – на покупку, 6,71 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
536,27 тенге – на покупку, 539,27 тенге – на продажу.
Курс евро:
622,95 тенге – на покупку, 628,73 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,60 тенге – на покупку, 6,66 тенге – на продажу.