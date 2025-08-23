Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 23 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 23 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 534,46 тенге – на покупку, 541,46 тенге – на продажу. Курс евро: 621,24 тенге – на покупку, 631,24 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,61 тенге – на покупку, 6,72 тенге – на продажу. Алматы Курс доллара: 537,71 тенге – на покупку, 539,58 тенге – на продажу. Курс евро: 624,53 тенге – на покупку, 628,88 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,60 тенге – на покупку, 6,71 тенге – на продажу. Шымкент Курс доллара: 536,27 тенге – на покупку, 539,27 тенге – на продажу. Курс евро: 622,95 тенге – на покупку, 628,73 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,60 тенге – на покупку, 6,66 тенге – на продажу.

