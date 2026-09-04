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Финансы

Какие значимые продукты подешевели в Казахстане

Овощи, корзина , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:22 Фото: pixabay
За неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Zakon.kz.

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК поделились, что в течение недели снижение цен зафиксировано на:

  • лук (-7,2%),
  • морковь (-4,6%),
  • картофель (-3,2%),
  • капусту белокочанную (-3,1%),
  • яблоки (-1%).

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Жезказгане (-0,4%), Костанае (-0,2%), Актау, Караганде (по -0,1%).

Средняя цена на лук по республике составила 166 тенге за кг, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Туркестане – 135 тенге за кг.

Средняя стоимость на морковь составила 238 тенге за кг, самая низкая стоимость зарегистрирована в Павлодаре – 155 тенге за кг.

А картофель казахстанцам доступен за 234 тенге за кг. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 169 тенге за кг и Костанае – 183 тенге за кг.

Среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 546 тенге за кг. Самые доступные цены отмечены в Таразе – 315 тенге за кг.

Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 804 тенге за кг, на мясо кур – 1 746 тенге за кг.

Ранее сообщалось, что годовой рост цен на социально значимые продукты замедлился с 9,5% до 2,1%. При этом одни продукты продолжают дорожать, а другие заметно дешевеют.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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