Какие значимые продукты подешевели в Казахстане
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК поделились, что в течение недели снижение цен зафиксировано на:
- лук (-7,2%),
- морковь (-4,6%),
- картофель (-3,2%),
- капусту белокочанную (-3,1%),
- яблоки (-1%).
В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Жезказгане (-0,4%), Костанае (-0,2%), Актау, Караганде (по -0,1%).
Средняя цена на лук по республике составила 166 тенге за кг, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Туркестане – 135 тенге за кг.
Средняя стоимость на морковь составила 238 тенге за кг, самая низкая стоимость зарегистрирована в Павлодаре – 155 тенге за кг.
А картофель казахстанцам доступен за 234 тенге за кг. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 169 тенге за кг и Костанае – 183 тенге за кг.
Среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 546 тенге за кг. Самые доступные цены отмечены в Таразе – 315 тенге за кг.
Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 804 тенге за кг, на мясо кур – 1 746 тенге за кг.
Ранее сообщалось, что годовой рост цен на социально значимые продукты замедлился с 9,5% до 2,1%. При этом одни продукты продолжают дорожать, а другие заметно дешевеют.