В Казахстане обязали коллекторские агентства урегулировать задолженности по кредитам

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 16 августа 2024 года утверждены Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что коллекторское агентство по задолженности физического лица (должника) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, в том числе взысканной по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса, в течение 30 календарных дней со дня заключения договора уступки информирует должника или его представителя о его праве обратиться в коллекторское агентство об изменении условий погашения задолженности.

Заявление об изменении условий погашения задолженности по договору банковского займа или микрокредита подлежит приему, регистрации, учету и рассмотрению коллекторским агентством.

При представлении должником неполных сведений и документов коллекторское агентство запрашивает их в течение 10 рабочих дней с указанием срока представления документов и уведомлением об оставлении заявления должника без рассмотрения в случае непредставления документов в указанный срок.

Должник должен предоставить запрашиваемые документы в течение пяти рабочих дней.

После чего коллекторское агентство в течение 15 календарных дней рассматривает предложенные должником изменения условий погашения задолженности и сообщает должнику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями условий погашения задолженности;

о встречных предложениях по изменению погашения задолженности;

об отказе в изменении условий погашения задолженности с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

При принятии коллекторским агентством решения о согласии с предложенными должником изменениями условий погашения задолженности, срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней со дня принятия решения коллекторским агентством.

При наличии решения суда или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности коллекторское агентство инициирует приостановление исполнительного производства.

При направлении коллекторским агентством своих предложений по изменению условий погашения задолженности коллекторское агентство также указывает срок представления ответа должником на предложенные условия, который составляет не более 15 календарных дней со дня получения должником решения коллекторского агентства.

При отказе коллекторским агентством в изменении условий погашения задолженности, а также при недостижении взаимоприемлемого решения между коллекторским агентством и должником в течение 15 календарных дней должнику предоставляется отказ в изменении условий погашения задолженности.

Рассмотрение коллекторским агентством заявления осуществляется без установления к должнику требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части.



Единовременное погашение просроченной задолженности либо ее части осуществляется по инициативе должника при уведомлении коллекторского агентства.

Указывается, что во время рассмотрения заявления и до направления должнику решения коллекторское агентство приостанавливает досудебное взыскание задолженности и проведение претензионно-исковой работы.

Коллекторское агентство ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций следующую информацию:

о рассмотренных заявлениях должников об изменении условий погашения задолженности;

о внесенных изменениях в условия договора;

о причинах отказа в изменении условий погашения задолженности.

По должникам-военнослужащим срочной воинской службы отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению, начисленному на остаток основного долга к моменту принятия решения об изменении условий погашения задолженности на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания, предоставляется путем установления нового графика платежей в виде увеличения срока по договору и сохранения размера платежей, без подписания дополнительных соглашений к договору или к договору залога, о чем уведомляет должника-военнослужащего.

При отказе от отсрочки платежей должник-военнослужащий (третье лицо, действующее в интересах должника-военнослужащего по доверенности) должен в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления коллекторского агентства направить заявление об отказе от отсрочки платежей.



Коллекторское агентство в течение 15 календарных дней со дня получения заявления должника-военнослужащего об отказе от отсрочки платежей уведомляет его об отмене отсрочки платежей.

На период отсрочки платежей коллекторское агентство приостанавливает уведомление должника-военнослужащего о необходимости погашения просроченной задолженности, а также инициирует приостановление претензионно-исковой работы по должнику и исполнительное производство по вступившему в законную силу судебному акту, исполнительной надписи о взыскании задолженности на период прохождения им срочной воинской службы.



При увольнении должника-военнослужащего со срочной воинской службы коллекторское агентство по истечении 60 календарных дней с даты увольнения должника возобновляет взыскание задолженности, инициирует возобновление претензионно-исковой работы и уведомляет об этом должника.

Правила также устанавливают порядок принятия коллекторским агентством решения по урегулированию задолженности.

В документе также говорится, что коллекторские агентства по задолженности физических лиц, приобретенной до 1 октября 2024 года, должны информировать должника или его представителя об его праве обратиться в коллекторское агентство с заявлением об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита в течение 20 календарных дней после дня введения в действие постановления.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2024 года.