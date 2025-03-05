В Казахстане изменили работу коллекторских агентств

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 26 февраля 2025 года внесло изменения в Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что коллекторское агентство в течение 15 календарных дней после дня получения заявления и представленных должником документов рассматривает предложенные изменения условий погашения задолженности и сообщает должнику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями условий погашения задолженности;

о встречных предложениях по изменению условий погашения задолженности;

об отказе в изменении условий погашения задолженности с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

При принятии коллекторским агентством решения о согласии с предложенными должником изменениями условий погашения задолженности, срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней со дня принятия решения.

При направлении коллекторским агентством своих предложений по изменению условий погашения задолженности коллекторское агентство также указывает срок представления ответа должником на предложенные условия, которое составляет не более 15 календарных дней со дня получения должником решения коллекторского агентства.

В случае согласия должника с предложениями коллекторского агентства по изменению условий погашения задолженности срок внесения таких изменений также не превышает 15 календарных дней со дня получения коллекторским агентством ответа должника.

При отказе коллекторским агентством в изменении условий погашения задолженности, а также при недостижении взаимоприемлемого решения между коллекторским агентством и должником в течение 15 календарных дней с даты получения должником решения коллекторского агентства должнику предоставляется отказ в изменении условий погашения задолженности.

Также говорится, что со дня принятия заявления и до направления должнику решения коллекторское агентство приостанавливает мероприятия по досудебному взысканию, подаче заявления о совершении исполнительной надписи нотариусом или иска в суд о взыскании задолженности.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами.

Указывается, что при наличии решения суда или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности коллекторское агентство инициирует приостановление или прекращение исполнительного производства, или отзыв исполнительного документа с момента вступления в силу договора, предусматривающего порядок и условия урегулирования задолженности, заключенного между коллекторским агентством и должником.

Уведомление должника о возможности обращения в коллекторское агентство для изменения условий погашения задолженности, а также ответ коллекторского агентства на заявление должника считаются доставленными, если они направлены следующим способом:

по месту жительства, указанному в договоре либо обращении, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе полученного одним из совершеннолетних членов семьи должника, проживающих по указанному адресу;

на адрес электронной почты, указанный в договоре либо обращении должника;путем отправления текстового SMS-сообщения или push-уведомления с ответом либо со ссылкой на интернет-ресурс, содержащий полный текст уведомления или ответа должнику;

с использованием иных средств связи, предусмотренных договором, обеспечивающих фиксирование получение уведомления или ответа должником.

При явке должника в коллекторское агентство ответ на заявление должника вручается под роспись лично в руки, о чем делается отметка в журнале регистрации письменных обращений.

В случае возврата уведомления или ответа с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, уведомление или ответ считается переданным надлежащим образом.

До 1 мая 2026 года действует норма о том, что коллекторское агентство ведет учет заявлений, поданных должниками для урегулирования задолженности в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 6-1 Закона о коллекторской деятельности, и результатов их рассмотрения с указанием примененных мер урегулирования задолженности и причин отказов в изменении условий погашения задолженности по форме.

С 1 мая 2026 года она действует в следующей редакции:

Коллекторское агентство ведет учет заявлений, поданных должниками для урегулирования задолженности в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 6-1 Закона о коллекторской деятельности, и результатов их рассмотрения с указанием примененных мер урегулирования задолженности и причин отказов в изменении условий погашения задолженности по форме.

По должникам-военнослужащим отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению, начисленному на остаток основного долга к моменту принятия решения об изменении условий погашения задолженности на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания, предоставляется путем установления нового графика платежей в виде увеличения срока по договору и сохранения размера платежей, без подписания дополнительных соглашений к договору или к договору залога, о чем уведомляют должника-военнослужащего способом, предусмотренным договором.

При отказе от отсрочки платежей должник-военнослужащий (третье лицо, действующее в интересах должника-военнослужащего по доверенности) в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления коллекторского агентства, направляет заявление об отказе от отсрочки платежей.

В свою очередь коллекторское агентство в течение 15 календарных дней со дня получения заявления должника-военнослужащего об отказе от отсрочки платежей уведомляет его об отмене отсрочки платежей.

На период отсрочки платежей коллекторское агентство приостанавливает уведомление должника-военнослужащего о необходимости погашения просроченной задолженности, а также инициирует приостановление или прекращение исполнительного производства, или отзыв исполнительного документа по вступившему в законную силу судебному акту, исполнительной надписи о взыскании задолженности на период прохождения им срочной воинской службы.

При увольнении должника-военнослужащего со срочной воинской службы коллекторское агентство по истечении 60 календарных дней с даты увольнения должника возобновляет взыскание задолженности, инициирует возобновление претензионно-исковой работы и уведомляет об этом должника.

Постановление вводится в действие с 15 марта 2025 года.