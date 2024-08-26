Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,78 тенге, евро – 536,66 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 481,7 тенге, продажи – 485,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 542,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 484,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.