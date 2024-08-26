Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году

Министерство финансов опубликовало проект закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект закона предусматривает, что:

минимальная зарплата составит 85 тыс. тенге (как и в 2024 году);

месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);

величина прожиточного минимума – 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);

минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).

При этом пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.

Размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в Фонд медстрахования, составит 2% от объекта исчисления взносов государства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 августа.

