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Право

Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2027 году: проект закона

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 08:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2027 – 2029 годы", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с 1 января 2027 года предполагается установить:

  • минимальный размер заработной платы – 85 000 теңге (без изменений);
  • месячный расчетный показатель – 4 693 теңге (4 325 теңге в 2026 году);
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 38 622 теңге (35 596 теңге в 2026 году);
  • минимальный размер пенсии – 74 919 теңге (69 049 теңге в 2026 году);
  • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 55 173 теңге (50 851 теңге в 2026 году).

Законопроектом определено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2027 года на 8,5%.

Также предлагается увеличить с 1 января 2027 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование – 2,2% от объекта исчисления взносов государства. В текущем году он составляет 2%.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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