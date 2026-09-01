Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2027 году: проект закона

Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2027 – 2029 годы", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с 1 января 2027 года предполагается установить:

минимальный размер заработной платы – 85 000 теңге (без изменений);

(без изменений); месячный расчетный показатель – 4 693 теңге (4 325 теңге в 2026 году);

(4 325 теңге в 2026 году); минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 38 622 теңге (35 596 теңге в 2026 году);

(35 596 теңге в 2026 году); минимальный размер пенсии – 74 919 теңге (69 049 теңге в 2026 году);

(69 049 теңге в 2026 году); величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 55 173 теңге (50 851 теңге в 2026 году).

Законопроектом определено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2027 года на 8,5%.

Также предлагается увеличить с 1 января 2027 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование – 2,2% от объекта исчисления взносов государства. В текущем году он составляет 2%.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 сентября.