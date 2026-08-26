Курс доллара продолжил рост на торгах 26 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,87 тенге, поднявшись еще на 0,66 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,45 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,25 тенге (+0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,6 тенге, евро – по 533-538,5 тенге, рубли – по 5,22-5,36.
Цены на основные марки нефти на международных торгах снизились 26 августа в среднем на 2-3% на фоне новостей и рыночных коррекций.
Текущие котировки Brent составили около $86,71-86,80 за баррель (отмечалось падение в моменте до $85,32-86,05).
Стоимость WTI опустилась в районе $79,97-80,87 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,48 тенге, евро – 534,68 тенге, рубля – 5,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 августа, можно здесь.