Доллар по 470 и ни тиыном больше – Минфин РК предлагает новый бюджет на 2025 год
Министерством предлагается утвердить бюджет на 2025 год в следующих объемах.
Доходы – 21 391 763 821 тысяча тенге, в том числе по:
- налоговым поступлениям – 15 193 343 932 тысячи тенге;
- неналоговым поступлениям – 435 035 003 тысячи тенге;
- поступлениям от продажи основного капитала – 5 200 000 тысяч тенге;
- поступлениям трансфертов – 5 758 184 886 тысяч тенге.
Затраты – 25 192 731 540 тысяч тенге.
Чистое бюджетное кредитование – 252 140 981 тысяча тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты – 510 480 002 тысячи тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 258 339 021 тысяча тенге.
Сальдо по операциям с финансовыми активами – 46 891 300 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 46 891 300 тысяч тенге;
Дефицит бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге, или 2,7% к ВВП.
Ненефтяной дефицит бюджета – 10 999 700 000 тысяч тенге, или 7,3% к ВВП.
Финансирование дефицита бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге.
Выделим важные моменты:
- увеличение целевого трансферта в размере 3,25 трлн тенге (рост в 2 раза с 1,6 трлн тенге в 2024 году);
- затраты – 25,8 трлн тенге (+10,1% к плану 2024 года);
- дефицит бюджета — в размере 4,1 трлн тенге или 2,7% к ВВП.
Экономист Галымжан Айтказин отмечает, что основным позитивным фактором роста налоговых поступлений в 2025 году станет рост горнодобывающей отрасли за счет развития Кашаганского, Тенгизского и Карачаганакского проектов.
Это позволит обеспечить рост добычи нефти до 97,2 млн тонн в 2025 году. Очевидно, что это скажется на прямых налоговых поступлениях отрасли и потянет за собой ненефтяные отрасли.
Рост доходов республиканского бюджета (без учета трансфертов) на 2,9 трлн тенге к оценке текущего года планируется:
- благодаря улучшению макропоказателей экономики (1,5 трлн тенге);
- налоговому администрированию (1,3 трлн тенге);
- уменьшению суммы возврата НДС (595 млрд тенге);
- облагаемой нефти (306 млрд тенге);
- изменению курса доллара (78,4 млрд тенге).
Также выделим предлагаемые объемы субвенций, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 5 774 300 885 тысяч тенге, в том числе:
- Абайская область – 251 802 902 тысячи тенге;
- Акмолинская область – 383 299 707 тысяч тенге;
- Актюбинская область – 318 046 527 тысяч тенге;
- Алматинская область – 203 587 891 тысяча тенге;
- ВКО – 270 135 370 тысяч тенге;
- Жамбылская область – 465 951 698 тысяч тенге;
- Жетысуская область – 386 544 063 тысячи тенге;
- ЗКО – 266 852 747 тысяч тенге;
- Карагандинская область – 347 076 005 тысяч тенге;
- Кызылординская область – 476 697 239 тысяч тенге;
- Костанайская область – 340 665 775 тысяч тенге;
- Мангистауская область – 166 821 060 тысяч тенге;
- Павлодарская область – 146 670 494 тысячи тенге;
- СКО – 336 217 821 тысяча тенге;
- Туркестанская область – 1 103 589 982 тысячи тенге;
- Улытауская область – 59 142 606 тысяч тенге;
- город Шымкент – 251 198 998 тысяч тенге.
Если этот законопроект республиканского бюджета одобрят депутаты парламента РК и утвердит президент, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Ранее мы сообщали, какими будут МРП, МЗП и минимальная пенсия в 2025 году.