На что будут тратить деньги из бюджета Казахстана в 2025 году

27 августа 2024 года правительство РК приняло проект Закона о республиканском бюджете на 2025-2027 годы. Теперь документ будет рассматривать и корректировать Парламент страны. Принятие законопроекта о бюджете обычно происходит каждый год в декабре, сообщает Zakon.kz.

Докладывая о проекте республиканского бюджета, министр финансов РК Мади Такиев сообщил, что поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. При этом дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП.

А вот расходы планируется увеличить на 1,7 трлн тенге по отношению к 2024 году до 25,8 трлн тенге. На что же пойдут такие большие деньги? Давайте рассмотрим законопроект.

Социальная сфера

Как всегда, бюджет Казахстана остается социально ориентированным – на социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге (по сравнению с нынешним годом больше на 794 млрд тенге).

Основные направления расходов в 2025 году следующие:

Индексация социальных выплат: базовой пенсии и пособий – на 6,5%, солидарной пенсии – на 8,5% с опережением среднего уровня инфляции на 2%. В итоге средний размер пенсии составит 96 562 тенге.

Увеличение количества грантов на 2500 мест (в 2025 году будет выделено порядка 78 тыс. образовательных грантов).

Увеличение размера стипендии студентам вузов на 15-20% (средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, магистратуры – 117 098 тенге).

Увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС.

Дотации регионам. Из республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге (по сравнению с 2024 годом больше на 348 млрд тенге).

Поддержка реального сектора экономики

На это в 2025 году предусмотрено выделение 2,1 трлн тенге.

Приоритетные направления:

развитие агропромышленного комплекса с расходами 635 млрд тенге;

развитие транспортной инфраструктуры на республиканском уровне на общую сумму 568 млрд тенге;

поддержка предпринимательства, МСБ с расходами 204 млрд тенге.

Ранее министр финансов Мади Такиев сетовал на то, что 90% бюджета страны – это текущие, постоянные расходы. Менее 10% идет на бюджет развития.

"При планировании следующей трехлетки мы будем пытаться переломить эту ситуацию и направить больше средств на бюджет развития, чтобы было куда двигаться". Мади Такиев

Ранее мы сообщали, что основным позитивным фактором роста налоговых поступлений в 2025 году станет рост горнодобывающей отрасли за счет развития Кашаганского, Тенгизского и Карачаганакского проектов.

Это позволит обеспечить рост добычи нефти до 97,2 млн тонн в 2025 году. Очевидно, что это скажется на прямых налоговых поступлениях отрасли и потянет за собой ненефтяные отрасли.