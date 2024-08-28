Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 августа 2024 года (на 11:03 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,59 тенге, евро – 536,58 тенге, рубля – 5,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 534 тенге, продажи – 539 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 480,3 тенге, продажи – 482,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,13 тенге, продажи – 5,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также На что будут тратить деньги из бюджета Казахстана в 2025 году Почему не дают кредит: как узнать причины и что делать Доллар подешевел на торгах 27 августа после длительного роста

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