Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 октября 2024 года (на 11:25 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,11 тенге, евро – 523,82 тенге, рубля – 5,02 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 485,9 тенге, продажи – 488,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 524,5 тенге, продажи – 528,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 488,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,03 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Каким будет курс доллара на этой неделе – прогноз экономиста Биткоин и не только: как изменилась стоимость популярных криптовалют 27 октября Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 27 октября

Следите за новостями zakon.kz в: