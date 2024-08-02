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Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 августа

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:18 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 2 августа 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,60 тенге (-0,13).

Средневзвешенный курс евро поднизился до 513,09 тенге (-0,21).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,53 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,74 тенге (+0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,1-475,9 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,41-5,51 тенге. 

Посмотреть итоги  дневных торгов можно здесь.

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