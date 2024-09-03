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Когда в Казахстане примут новый Налоговый кодекс, рассказал глава МНЭ

Налоговый кодекс, налоговое законодательство, налоговые обязательства, налоговая система, налоговые платежи, налоговый учет, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на заседании правительства 3 сентября 2024 года рассказал, какие нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для повышения эффективности налоговых льгот в проекте кодекса исключена часть неэффективных налоговых льгот, а также будет предусмотрено отражение всех предоставленных льгот в налоговой отчетности.

"Предусмотрена пониженная ставка КПН – 10% для экспортеров продукции высокого передела. Кроме того, по автомобильным пунктам пропуска: до конца года будет введено в эксплуатацию пять, а оставшиеся четыре – в следующем году", – сообщил министр.

Как заявил Байбазаров, будут также проработаны вопросы по фискальной политике.

"Установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога, справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора, повышение эффективности налоговых льгот, оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей, тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода, внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге и ускорение модернизации пунктов пропуска", – подчеркнул глава МНЭ.

Он отметил, что новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года.

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