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Когда вступит в силу новый Налоговый кодекс, рассказал глава МНЭ

Налоговый кодекс, налоговое законодательство, налоговые обязательства, налоговая система, налоговые платежи, налоговый учет, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:33 Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на заседании правительства 10 сентября 2024 года рассказал, на что будет направлен новый Налоговый кодекс страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, до конца текущего года будут выработаны предложения по совершенствованию бюджетного законодательства, включающие вопросы повышения качества планирования доходов и расходов, внедрения компенсационных механизмов покрытия дефицита бюджета, повышения эффективности управления активами Национального фонда.

"С начала 2026 года будет введен в действие новый Налоговый кодекс", – добавил Нурлан Байбазаров.

Основными его задачами станут:

  • оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;
  • дифференциация ставок индивидуального подоходного налога (ИПН);
  • увеличение порога налоговой задолженности без применения мер принудительного взыскания;
  • наложение ограничений только в пределах налоговой задолженности;
  • предоставление рассрочки по уплате задолженности по налогам без залогового обеспечения и ряд других действенных мер.
"Главная задача нового налогового законодательства – это соблюдение баланса между потребностями государства и возможностями бизнеса. До конца 2025 года предусматривается внедрение единой информационной системы налогового администрирования. Кроме того, будет реализован комплекс мер, направленных на завершение работ по приграничным таможенным постам, а также недопущение незаконного "перетока" доходов", – заверил Нурлан Байбазаров.

Также, по словам главы МНЭ, в рамках работы над поправками в законодательство по возврату активов будут проработаны механизмы их возврата на добровольных началах, а кроме того, путем инвестирования в экономику страны.

В планах – упрощение процедуры возврата земельных участков.

4 сентября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, могут ли повысить налог для маркетплейсов до 15%, что выгодно торговым домам и рынкам.

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