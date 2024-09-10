Когда вступит в силу новый Налоговый кодекс, рассказал глава МНЭ
По его словам, до конца текущего года будут выработаны предложения по совершенствованию бюджетного законодательства, включающие вопросы повышения качества планирования доходов и расходов, внедрения компенсационных механизмов покрытия дефицита бюджета, повышения эффективности управления активами Национального фонда.
"С начала 2026 года будет введен в действие новый Налоговый кодекс", – добавил Нурлан Байбазаров.
Основными его задачами станут:
- оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;
- дифференциация ставок индивидуального подоходного налога (ИПН);
- увеличение порога налоговой задолженности без применения мер принудительного взыскания;
- наложение ограничений только в пределах налоговой задолженности;
- предоставление рассрочки по уплате задолженности по налогам без залогового обеспечения и ряд других действенных мер.
"Главная задача нового налогового законодательства – это соблюдение баланса между потребностями государства и возможностями бизнеса. До конца 2025 года предусматривается внедрение единой информационной системы налогового администрирования. Кроме того, будет реализован комплекс мер, направленных на завершение работ по приграничным таможенным постам, а также недопущение незаконного "перетока" доходов", – заверил Нурлан Байбазаров.
Также, по словам главы МНЭ, в рамках работы над поправками в законодательство по возврату активов будут проработаны механизмы их возврата на добровольных началах, а кроме того, путем инвестирования в экономику страны.
В планах – упрощение процедуры возврата земельных участков.
4 сентября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, могут ли повысить налог для маркетплейсов до 15%, что выгодно торговым домам и рынкам.