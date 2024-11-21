С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане

Правительство утвердило постановление от 19 ноября 2024 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

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