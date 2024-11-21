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Законодательство РК

С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 08:50 Фото: Zakon.kz
Правительство утвердило постановление от 19 ноября 2024 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы писали, что в Казахстане в ноябре 2024 года выросли цены на 13 из 19 социально значимых продуктов питания.

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