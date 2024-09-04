Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 сентября 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,74 тенге, евро – 532,7 тенге, рубля – 5,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 537 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,43 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 483,5 тенге, продажи – 485,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 532,5 тенге, продажи – 536,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 485,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 534,5 тенге, продажи – 536,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,45 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Какие иностранные валюты больше всего подорожали за летние месяцы В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности с 1 января 2025 года Доллар еще слегка подрос на торгах 3 сентября

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