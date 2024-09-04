Почему у бюджета Казахстана не получается "жить по средствам"

За восемь месяцев 2024 года правительство Казахстана фактически исчерпало все трансферты из Национального фонда в бюджет. Скорее всего в сентябре будет объявлено об увеличении изъятий денег из этого источника, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующему закону о республиканском бюджете, в 2024 году гарантированный трансферт заложен в размере 2 трлн тенге, а целевой – 1,6 трлн тенге. Но по информации Национального банка РК, объемы выделенных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за первые 8 месяцев текущего года составили 3,45 трлн тенге. Это, как нетрудно посчитать, составляет 96% от планового годового объема в 3,6 трлн тенге.

Такие траты обусловлены, прежде всего тем, что государство полностью взяло на себя заботу о восстановлении пострадавших районов после небывалых наводнений весной 2024 года. Но вот пришла осень, время "считать цыплят", и оказалось, что у правительства не остается другого выхода по финансированию дефицита бюджета, кроме как увеличить трансферты.

Как подчеркивает экономист Галымжан Айтказин, за первое полугодие 2024 года налоговые поступления в бюджет были исполнены лишь на 38,5% к годовому плану. Этого явно будет недостаточно, чтобы обойтись без трансфертов.

Также аналитик предполагает, что правительство вероятно перешло к усиленному привлечению госдолга, что также выходит за пределы изначального плана на год.

Вот так гуманное намерение помочь людям своей страны оборачивается непредвиденными расходами.

"Все это означает, что "жить по средствам", как требует президент Касым-Жомарт Токаев, у бюджета не получается. Поскольку, фискальный импульс в текущем году продолжает сохраняться на том же уровне, что был и 2023 году, Нацбанк РК предупреждает, что денежная масса продолжает расти ускоренными темпами из-за кредитования (преимущественно населения) и фискального канала (увеличения трансфертов в бюджет)". Галымжан Айтказин, Тengenomika

Само собой разумеется, что и устойчивая потребительская инфляция в нашей экономике сохраняется за счет фискального канала, который обеспечивается трансфертами.

Примечательно, что свое Послание 2 сентября 2024 года "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" президент РК Касым-Жомарт Токаев начал как раз с критичного обзора финансового состояния страны, и, в частности, управления Национального фондом.

"Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им". Касым-Жомарт Токаев

Ранее мы рассказали, что несмотря на увеличение августовских объемов предложения валюты за счет трансфертов из Нацфонда, проведения большой налоговой недели и сохранение базовой ставки, тенге не только не укрепился по отношению к доллару, но и продолжил свое обесценивание.