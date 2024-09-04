Тенге слабеет, нефть дешевеет: что ждет экономику Казахстана в сентябре 2024 года

В августе курс национальной валюты РК пробил психологическую отметку в 480 тенге за 1 доллар и устремился выше. А цена нефти марки Brent упала до 73 долларов за баррель – это двухлетний минимум. Все это очень осложняет состояние казахстанской экономики, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что ослабление тенге происходило на фоне увеличения августовских объемов предложения валюты за счет трансфертов из Нацфонда и проведения большой налоговой недели, — отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Также в конце августа Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку, что, по идее, должно было усилить привлекательность тенговых активов. И еще в дополнение к этим двум факторам доллар ослабил свое давление на мировые валюты на фоне ожидания скорого снижения ставок со стороны ФРС США. Все эти обстоятельства в совокупности должны были способствовать укреплению тенге.

"Однако произошло снижение цен на нефть ниже уровня, предусмотренного в бюджете, и это стало решающим для падения тенге, перевесив влияние поступающих через трансферты валютных средств". Андрей Чеботарев

С другой стороны, в августе отметилось увеличение тенговой позиции банков в Национальном банке РК, что свидетельствует об отсутствии массового перевода тенговых депозитов в валютные, — продолжает эксперт. Таким образом, можно сделать вывод, что текущие изменения курса больше связаны с ожиданиями участников рынка, чем с фактическим ростом спроса на валюту.

Также участники рынка начали обращать повышенное внимание на проблему системного дефицита бюджета и в целом на перспективы экономики Казахстана, а также значительный уровень накопленных дисбалансов, закладывая эти опасения в курс тенге.

Фото: the-tenge.kz

Столь резкое изменение оценки курса у крупных участников вызывает рост неопределенности на рынке, провоцируя дополнительное ослабление тенге, несмотря на факторы предложения иностранной валюты.

Волатильность курса тенге незначительно выросла до 0,5%. Подобный низкий уровень волатильности указывает на узость рынка, а также на определенный консенсус между участниками рынка касательно курсообразования.

Низкая волатильность тенге, несмотря на кажущуюся стабильность, может нести в себе скрытые угрозы. Из-за этого курс может складываться в довольно узком коридоре продолжительное время, даже при изменении экономических условий.

Курс рубля так же претерпел серьезные изменения в августе. Обострение геополитической обстановки и ситуации на фронте, в совокупности со снижением цен на нефть, привело к ослаблению рубля. За прошедший месяц рубль по отношению к тенге ослаб на 4%. Налаживание новых схем поставок импортной продукции в Россию усиливает спрос на иностранную валюту, что также отражается на ослаблении рубля.

"В середине сентября Центральный банк России примет решение по ключевой ставке, вероятно, осуществив повышение до 20%, что должно повысить интерес к рублевым активам (ОФЗ) и оказать поддержку рублю". Андрей Чеботарев

В целом все внешнеэкономические факторы сложились странным образом. С одной стороны, индекс доллара ослаб до 101,7 пунктов, а с другой стороны цены на основные экспортные товары Казахстана снизились.

Подобное ослабление позиций доллара должно было позитивно сказаться на динамике валют развивающихся стран, в том числе и на тенге. Однако динамика тенге формировалась за счет негативных ожиданий участников рынка касательно состояния экономики Казахстана и ряда накопленных дисбалансов.

Фото: the-tenge.kz

Форвардный курс, который отражает прогнозируемое соотношение доллара к тенге через стоимость и доходность валютных форвардов, сложился хуже показателей июля. Отметился значительный рост негативных настроений у участников рынка, что сказалось на росте прогнозной кривой.

"Так, через два месяца рынком ожидается ослабление тенге до ₸490 за $1, а через 6 месяцев — до 505 тенге за 1 доллар". Андрей Чеботарев

Текущие объемы трансфертов не покрывают существующий дефицит бюджета, при этом доходы будут сокращаться на фоне формирования цен на нефть, ниже заложенной в бюджет. Таким образом, правительство, вероятнее всего, расширит объемы выделяемых трансфертов для покрытия дефицита бюджета, что должно стабилизировать тенге в долгосрочной перспективе.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк РК в сентябре планирует продать валюту из Нацфонда до миллиарда долларов.