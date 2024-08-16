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Казахстанцам не запретят использовать пенсионные на стоматологические услуги

Тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев 16 августа 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что разработан новый механизм оплаты стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что Министерство здравоохранения не приостанавливало действие этой нормы.

"Был размещен проект приказа для обсуждения. Учитывая поступившие обращения, Минздрав совместно с Ассоциацией стоматологов проработали механизмы, рычаги, которые будут реализованы в ближайшее время. Они направлены ни в коем случае не на ограничение, а на обеспечение "прозрачности" самой процедуры получения стоматологических услуг и стоматологической помощи с подтверждением получения этой стоматологической помощи через использование инструментальных методов диагностики", – озвучил Ержан Нурлыбаев.

Он подчеркнул, что ни стоматологическая клиника, ни пациент, который будет там получать услугу, не будут обременены какими-то дополнительными обязанностями, хождением по поликлиникам. По его словам, все будет автоматизировано, с использованием медицинских информационных систем.

"Ранее этот вопрос был обсужден на портале "Открытые НПА", и после учета предложений и замечаний общественности рабочей группой, в которую вошли представители Национального Комитета стоматологов Казахстана, был создан механизм, включающий такие инструментальные методы диагностики, как рентген-снимки", – дополнили в пресс-службе министерства.

Предлагаемый министерством механизм использования пенсионных накоплений включает несколько этапов: предоставление плана обследования и лечения, заключение договора между стоматологической клиникой и уполномоченным банком-оператором, проведение услуг и внесение данных в электронный паспорт здоровья.

"Обязательное предоставление рентген-снимков до и после лечения позволит повысить прозрачность, исключить возможные злоупотребления и не допустить мошеннические действия в отношении средств граждан. В настоящее время продолжают действовать прежние правила использования пенсионных средств на стоматологические услуги", – объяснили в ведомстве.

26 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение казахстанских экспертов запретить снятие пенсионных накоплений.

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