Казахстанцам не запретят использовать пенсионные на стоматологические услуги
Спикер сообщил, что Министерство здравоохранения не приостанавливало действие этой нормы.
"Был размещен проект приказа для обсуждения. Учитывая поступившие обращения, Минздрав совместно с Ассоциацией стоматологов проработали механизмы, рычаги, которые будут реализованы в ближайшее время. Они направлены ни в коем случае не на ограничение, а на обеспечение "прозрачности" самой процедуры получения стоматологических услуг и стоматологической помощи с подтверждением получения этой стоматологической помощи через использование инструментальных методов диагностики", – озвучил Ержан Нурлыбаев.
Он подчеркнул, что ни стоматологическая клиника, ни пациент, который будет там получать услугу, не будут обременены какими-то дополнительными обязанностями, хождением по поликлиникам. По его словам, все будет автоматизировано, с использованием медицинских информационных систем.
"Ранее этот вопрос был обсужден на портале "Открытые НПА", и после учета предложений и замечаний общественности рабочей группой, в которую вошли представители Национального Комитета стоматологов Казахстана, был создан механизм, включающий такие инструментальные методы диагностики, как рентген-снимки", – дополнили в пресс-службе министерства.
Предлагаемый министерством механизм использования пенсионных накоплений включает несколько этапов: предоставление плана обследования и лечения, заключение договора между стоматологической клиникой и уполномоченным банком-оператором, проведение услуг и внесение данных в электронный паспорт здоровья.
"Обязательное предоставление рентген-снимков до и после лечения позволит повысить прозрачность, исключить возможные злоупотребления и не допустить мошеннические действия в отношении средств граждан. В настоящее время продолжают действовать прежние правила использования пенсионных средств на стоматологические услуги", – объяснили в ведомстве.
26 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение казахстанских экспертов запретить снятие пенсионных накоплений.