Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию

Прием заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для лечения зубов возобновится 15 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября сообщили в Отбасы банке.

Согласно решению правительства, с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостанавливается возможность подачи заявок на стоматологические услуги. Ограничение связано с масштабными случаями нецелевого использования пенсионных денег и фальсификацией документов.

В банке уточнили, что заявки, поданные до 15 сентября текущего года, будут рассмотрены в штатном режиме. В течение периода приостановки профильные ведомства разработают новые механизмы, позволяющие исключить мошеннические схемы и обеспечить прозрачность использования пенсионных излишков.

С 2021 года через платформу Отбасы банка по направлению "Стоматологические услуги" было проведено свыше 795 тыс. транзакций на сумму 757 млрд тенге. Анализ показал, что около 223 млрд тенге были сконцентрированы в 20 крупнейших стоматологических клиниках, половина из которых работает в Атырау.

Стоит отметить, что за день до этого объявления, 9 сентября 2025 года, глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.