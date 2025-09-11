#АЭС в Казахстане
События

Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 20:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прием заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для лечения зубов возобновится 15 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября сообщили в Отбасы банке.

Согласно решению правительства, с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостанавливается возможность подачи заявок на стоматологические услуги. Ограничение связано с масштабными случаями нецелевого использования пенсионных денег и фальсификацией документов.

В банке уточнили, что заявки, поданные до 15 сентября текущего года, будут рассмотрены в штатном режиме. В течение периода приостановки профильные ведомства разработают новые механизмы, позволяющие исключить мошеннические схемы и обеспечить прозрачность использования пенсионных излишков.

С 2021 года через платформу Отбасы банка по направлению "Стоматологические услуги" было проведено свыше 795 тыс. транзакций на сумму 757 млрд тенге. Анализ показал, что около 223 млрд тенге были сконцентрированы в 20 крупнейших стоматологических клиниках, половина из которых работает в Атырау.

Стоит отметить, что за день до этого объявления, 9 сентября 2025 года, глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. 

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
