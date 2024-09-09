Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,3 тенге, продажи – 481,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 529,5 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 481,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.