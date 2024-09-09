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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 сентября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 сентября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 535 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,3 тенге, продажи – 481,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 529,5 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,31 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 481,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 536 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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