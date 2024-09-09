Сколько потратили казахстанцы на покупку дорогих автомобильных номеров

В Казахстане наблюдается рост спроса на автомобильные VIP-номера. Сколько казахстанцы потратили на дорогие номерные знаки за последние годы, в материале Zakon.kz.

Тенденция к покупке "дорогих" номеров стабильно растет. В 2017 году было реализовано 4539 государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса на сумму более 1,6 млрд тенге, в 2018 году было реализовано 14 909 знаков на сумму более 3,5 млрд тенге, в 2019 году – 12 658 ГРНЗ на сумму более 3 млрд тенге, а в 2020 году – на сумму 3,9 млрд тенге, в 2021 году – на сумму 5,8 млрд тенге, в 2022 году – более 7 млрд тенге, а в 2023 году владельцы автотранспорта заплатили свыше 10 млрд тенге. Такие данные приводит экономист Ерлан Каримов, сообщает Economy.kz.

"Наиболее популярные государственные номера в 2023 году были: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Стоимость таких номерных знаков составляет 57 МРП – 210 444 тенге в 2024 году. Самые дорогие номера – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами обходятся автовладельцу в 285 МРП – 1 052 220 тенге в 2024 году". Ерлан Каримов

В обзоре уточняется, что продажа "VIP-номеров" в Казахстане была внедрена 10 лет назад, а доходы от нее поступают в республиканский бюджет.

При этом средства от продажи номерных знаков направляются на нужды полиции и лечение людей, пострадавших от ДТП, а также на другие благотворительные мероприятия.

"Несмотря на то что в стране с 2014 года "VIP-номера" реализуются официально, возможна "теневая" сторона продажи менее популярных, но имеющих высокий спрос номерных знаков". Ерлан Каримов

Эксперт полагает, что для решения проблемы "теневой" стороны реализации номерных знаков предлагается передать доходы от продажи номерных знаков в местный бюджет. Кроме того, можно использовать и международный опыт.

К примеру, предлагается проводить специальные аукционы для номеров повышенного спроса с одинаковой комбинацией букв, как в ОАЭ. А также снизить размер совокупной госпошлины для первичной регистрации транспортного средства в пределах 10 тыс. тенге (вместо текущих 16 тыс. тенге), по опыту США.