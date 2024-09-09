Казахстанцы активно покупают жилье, несмотря на сокращение госпрограмм

Специалисты Национального банка оценили риски перегрева рынка жилой недвижимости и дальнейшего падения цен. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Нацбанком.

В центробанке пришли к выводу, что значительного снижения цен на жилую недвижимость на рынке на фоне сокращения государственных программ в 2023 году не было.

Цены на первичном рынке жилой недвижимости в этом году показали незначительный рост с марта 2023 года, на вторичном рынке – снижались на протяжении трех кварталов 2023 года с небольшим восстановлением в IV квартале.

"Системные риски, связанные с перегревом рынка жилой недвижимости и дальнейшим падением цен, умеренные", – констатировали в регуляторе.

При этом активность на рынке жилой недвижимости, несмотря на сокращение программ господдержки, остается на устойчивом уровне. Количество сделок в этом году сократилось на 20,5% по сравнению с прошлым годом. Однако в сравнении с допандемийным уровнем их число выросло.

В 2023 году число введенных квартир выросло на 20,2%, а доля рыночных ипотечных займов – до 34,6%.

В Нацбанке резюмировали, что государственные программы стимулируют спрос, но искажают рыночное ценообразование в ипотечном кредитовании, вытесняют ипотечное кредитование по рыночным ставкам и усиливают зависимость рынка недвижимости от субсидий.

Что касается розничного кредитования, в стране все еще сохраняется дисбаланс – "розничное кредитование растет темпами, значительно опережающими кредитование бизнеса".

"Кредитование физических лиц продолжает расти быстрыми темпами, прежде всего за счет необеспеченных потребительских займов. Качество розничного кредитного портфеля сохраняется высоким, но интенсивный рост является фактором накопления рисков. Совокупный розничный портфель за 2023 год вырос на 26,7%, около 2/3 было обеспечено ростом беззалоговых потребительских займов", – говорится в отчете о финстабильности.

В целом в течение 2023 года казахстанский банковский сектор демонстрировал устойчивость и продолжил стабильное функционирование. Качество корпоративного ссудного портфеля банков в 2023 году улучшилось. Доля проблемных займов в корпоративном портфеле снизилась благодаря сокращению как сомнительных, так и неработающих займов во всех категориях бизнеса.

Уровень долларизации достиг своего исторического минимума за последние 16 лет, причем существенное снижение доли валютных вкладов наблюдается как в розничном, так и в корпоративном сегментах.