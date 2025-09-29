Вторичка дорожает быстрее: Нацбанк назвал Астану лидером по стоимости жилья

В 2024 году на рынке жилой недвижимости Казахстана наблюдался устойчивый рост цен и рекордное количество сделок в Астане и Алматы, следует из отчета Национального банка РК о финансовой стабильности, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, темпы роста цен на жилье составили 3% на первичном рынке и 4,2% на вторичном, оставаясь ниже уровня инфляции.

За 2024 год средняя цена за квадратный метр первичного жилья по стране составила 490,9 тыс. тенге, в Астане – 584,9 тыс. тенге, в Алматы – 573,4 тыс. тенге. При этом на вторичном рынке квадратный метр жилья стоил в среднем 507,7 тыс. тенге, в Алматы – 593,6 тыс. тенге. Наибольший разрыв между первичным и вторичным рынками зафиксирован в Астане, где средняя цена на вторичное жилье составила 626,4 тыс. тенге.

Общее число сделок купли-продажи в стране выросло на 16,8% по сравнению с 2023 годом, составив в среднем 36,1 тыс. в месяц. Наибольшая активность фиксировалась во второй половине года на фоне запуска ипотечных программ "Отау" и "Наурыз". В Астане и Алматы количество сделок достигло рекордных 77 тыс. и 84 тыс. соответственно.

Объем льготных ипотечных займов во втором полугодии 2024 года увеличился на 69,2% и составил 832,7 млрд тенге. Рост зафиксирован и по рыночной ипотеке – на 21,3%, до 417,8 млрд тенге.

Ранее мы писали о том, почему доллар в Казахстане пробивает исторический максимум. Подробнее можно узнать здесь.

