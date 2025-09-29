#АЭС в Казахстане
Финансы

Вторичка дорожает быстрее: Нацбанк назвал Астану лидером по стоимости жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 19:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В 2024 году на рынке жилой недвижимости Казахстана наблюдался устойчивый рост цен и рекордное количество сделок в Астане и Алматы, следует из отчета Национального банка РК о финансовой стабильности, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, темпы роста цен на жилье составили 3% на первичном рынке и 4,2% на вторичном, оставаясь ниже уровня инфляции.

За 2024 год средняя цена за квадратный метр первичного жилья по стране составила 490,9 тыс. тенге, в Астане – 584,9 тыс. тенге, в Алматы – 573,4 тыс. тенге. При этом на вторичном рынке квадратный метр жилья стоил в среднем 507,7 тыс. тенге, в Алматы – 593,6 тыс. тенге. Наибольший разрыв между первичным и вторичным рынками зафиксирован в Астане, где средняя цена на вторичное жилье составила 626,4 тыс. тенге.

Общее число сделок купли-продажи в стране выросло на 16,8% по сравнению с 2023 годом, составив в среднем 36,1 тыс. в месяц. Наибольшая активность фиксировалась во второй половине года на фоне запуска ипотечных программ "Отау" и "Наурыз". В Астане и Алматы количество сделок достигло рекордных 77 тыс. и 84 тыс. соответственно.

Объем льготных ипотечных займов во втором полугодии 2024 года увеличился на 69,2% и составил 832,7 млрд тенге. Рост зафиксирован и по рыночной ипотеке – на 21,3%, до 417,8 млрд тенге.

Ранее мы писали о том, почему доллар в Казахстане пробивает исторический максимум. Подробнее можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
