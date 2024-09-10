Какую сумму выплатят нуждающимся алматинцам в связи с повышением тарифов на комуслуги

Подготовлено решение маслихата Алматы "Об утверждении Правил оказания социальной помощи и установления размера выплаты компенсации отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги", сообщает Zakon.kz.

Социальная помощь на выплату компенсации отдельным категориям нуждающихся горожан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги оказывается в денежной форме акиматом города Алматы и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в городе Алматы.

Социальная помощь оказывается следующим отдельным категориям нуждающихся граждан:

ветеранам Великой Отечественной войны;

ветеранам боевых действий на территории других государств;

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим или воспитывающим ребенка (детей) с инвалидностью;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетным семьям;

семьям лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

пенсионерам по возрасту;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением содержащихся на полном государственном обеспечении.

Как отмечается, социальная помощь оказывается без учета дохода в размере 0,8 МРП (2954 тенге в 2024 году).

Каждому лицу, относящемуся к нескольким категориям, социальная помощь перечисляется только по одному основанию.

При этом социальная помощь назначается без обращения в уполномоченный орган.

Обратившимся после 1 сентября 2024 года социальная помощь назначается и выплачивается с месяца подачи заявления.

Порядок оказания социальной помощи

Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи предоставляет в уполномоченный орган по месту регистрации места жительства, либо в коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" заявление и документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).

Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на оказание социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи на основании заявления.



В оказании социальной помощи отказывается в случаях:



выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;

получения жилищной помощи;

лицу, не относящемуся к категориям, указанным выше.

Получатели социальной помощи извещают уполномоченный орган по месту регистрации постоянного их места жительства об изменении обстоятельств, влияющих на право ее получения в течение 10 дней.

В случае смерти получателя выплата социальной помощи прекращается на основании сведений или списков о смерти получателя, полученных от органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

Выплата социальной помощи осуществляется ежемесячно к 10-му числу месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении социальной помощи.



Социальная помощь предоставляется с 1 сентября 2024 года ежемесячно на финансовый год.

Социальная помощь прекращается в случаях:

смерти получателя;

выезда получателя на постоянное проживание за пределы города Алматы;

направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;

выявление недостоверных сведений, предоставленных заявителем;

назначения жилищной помощи.

Выплата социальной помощи прекращается с месяца наступления указанных обстоятельств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.