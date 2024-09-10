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Какую сумму выплатят нуждающимся алматинцам в связи с повышением тарифов на комуслуги

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:08 Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение маслихата Алматы "Об утверждении Правил оказания социальной помощи и установления размера выплаты компенсации отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги", сообщает Zakon.kz.

Социальная помощь на выплату компенсации отдельным категориям нуждающихся горожан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги оказывается в денежной форме акиматом города Алматы и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в городе Алматы.

Социальная помощь оказывается следующим отдельным категориям нуждающихся граждан:

  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий на территории других государств;
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  • лицам с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьям, имеющим или воспитывающим ребенка (детей) с инвалидностью;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетным семьям;
  • семьям лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
  • пенсионерам по возрасту;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением содержащихся на полном государственном обеспечении.

Как отмечается, социальная помощь оказывается без учета дохода в размере 0,8 МРП (2954 тенге в 2024 году).

Каждому лицу, относящемуся к нескольким категориям, социальная помощь перечисляется только по одному основанию.

При этом социальная помощь назначается без обращения в уполномоченный орган.

Обратившимся после 1 сентября 2024 года социальная помощь назначается и выплачивается с месяца подачи заявления.

Порядок оказания социальной помощи

Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи предоставляет в уполномоченный орган по месту регистрации места жительства, либо в коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" заявление и документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).

Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на оказание социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи на основании заявления.

В оказании социальной помощи отказывается в случаях:

  • выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;
  • получения жилищной помощи;
  • лицу, не относящемуся к категориям, указанным выше.

Получатели социальной помощи извещают уполномоченный орган по месту регистрации постоянного их места жительства об изменении обстоятельств, влияющих на право ее получения в течение 10 дней.

В случае смерти получателя выплата социальной помощи прекращается на основании сведений или списков о смерти получателя, полученных от органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

Выплата социальной помощи осуществляется ежемесячно к 10-му числу месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении социальной помощи.

Социальная помощь предоставляется с 1 сентября 2024 года ежемесячно на финансовый год.

Социальная помощь прекращается в случаях:

  • смерти получателя;
  • выезда получателя на постоянное проживание за пределы города Алматы;
  • направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;
  • выявление недостоверных сведений, предоставленных заявителем;
  • назначения жилищной помощи.

Выплата социальной помощи прекращается с месяца наступления указанных обстоятельств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.

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