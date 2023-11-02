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В Алматы с 1 ноября вырастет размер компенсации в связи с повышением тарифов

В Алматы повысят размер компенсации за коммунальные услуги с 1 ноября Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение маслихата Алматы, которым вносятся изменения в Правила оказания социальной помощи и установления размера выплаты компенсации отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В частности, размер социальной помощи, которая оказывается с 1 июля 2023 года без учета дохода в размере 0,5 МРП, с 1 ноября 2023 года составит 0,6 МРП. То есть вырастет с 1725 до 2070 тенге.

Как поясняется, это связано с повышением тарифов на электроэнергию.

Кроме того, продлевается срок оказания социальной помощи до 30 июня 2024 года. Ранее правила действовали до 31 декабря 2023 года.

Если услугополучатель является получателем социальной помощи по состоянию на 31 декабря 2023 года, то ему назначается социальная помощь без обращения к услугодателю.

Обратившимся после 31 декабря 2023 года социальная помощь назначается и выплачивается с месяца подачи заявления.

Также проектом исключается направление документов заявителя в участковую комиссию для подготовки заключения о нуждаемости его в социальной помощи, так как социальная помощь предоставляется без учета среднедушевого дохода 8 категориям нуждающихся горожан.

По данным акимата, на 1 ноября 2023 года социальная помощь оказана 120 тыс. горожан. Как отмечается, финансирование проекта осуществляется из городского бюджета и до конца 2023 года дополнительных средств не потребуется. На 2024 год финансирование составит 4 112 млн тенге и рассчитано на 315 430 человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 ноября.

Выплата социальной помощи осуществляется ежемесячно к 10 числу месяца следующим категориям граждан:

  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий на территории других государств;
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ;
  • лицам с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьям, имеющим или воспитывающим ребенка (детей) с инвалидностью;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетным семьям;
  • семьям лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
  • пенсионерам по возрасту.

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