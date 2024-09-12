В Казахстане существенно вырос объем операций с электронными деньгами

Насколько выросли обороты сервисов платежных организаций в этом году, и какие операции продемонстрировали наибольшее увеличение, в материале Zakon.kz.

За первое полугодие 2024 года обороты посредством сервисов платежных организаций составили 3,8 трлн тенге, снизившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Национальный банк РК.

В то же время по некоторым видам операций наблюдалось заметное увеличение. Так, наибольший рост за первое полугодие 2024 года пришелся на мобильные устройства и сеть Интернет.

"В первом полугодии 2024 года посредством мобильных устройств и сети Интернет проведено 291 млн таких операций на сумму 2 595 млрд тенге. Рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года". Национальный банк РК

По операциям, связанным с приемом наличных денег, платежными организациями проведен 71 млн операций на сумму 804 млрд тенге.

Подчеркивается, что значительный рост демонстрируют операции с электронными деньгами. За первое полугодие 2024 года проведено операций на сумму 369,6 млрд тенге, где прирост составил 30,6 %.

Вместе с тем, на рынке наблюдается концентрация оборотов по платежным услугам у отдельных платежных организаций. Так, из функционирующих на платежном рынке платежных организаций значимая доля (более 74,4% оборота) приходится на 15 платежных организаций.

В Нацбанке уточнили, что по состоянию на 1 июля 2024 года на территории Казахстана зарегистрировано 138 платежных организаций. Это на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

Территориальное распределение платежных организаций выглядит следующим образом: 92% или 127 платежных организаций находятся в Алматы, в Астана – 5,8% (8 единиц), в Караганде – 1,4% (2 единицы). На Рудный и Конаев пришлось по 0,7%, или по одной организации.