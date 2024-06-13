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Законодательство РК

Казахстанцы становятся богаче: денежные доходы граждан выросли почти во всех регионах РК

деньги, доходы, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:36 Фото: Freepik
Насколько выросли денежные доходы казахстанцев и в каких регионах произошел наибольший рост – в материале Zakon.kz.

Размер денежного дохода в первом квартале 2024 года составил 318,1 тыс. тенге в пересчете на душу населения. Это означает доход на человека независимо от того, есть ли у него собственные доходы. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

Как пояснили в бюро, речь про показатель, который высчитывается на основании выборочного опроса домохозяйств.

"Номинально годовой рост денежного дохода в целом по РК составил 16,4%, а если заложить потребительскую инфляцию, то 6,5%", – сказано в сообщении.

При этом номинальный рост произошел практически во всех регионах, но с довольно широким диапазоном от 7 до 31%.

доходы,. население, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:36

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В реальном выражении исключением стал город Шымкент. Указанный минимальный рост в 7% наблюдался именно здесь, с учетом инфляции денежные доходы снизились на 1,8%, подсчитали в ПКБ. Таким образом сумма составила 235,1 тыс. тенге.

Наибольший рост в 31% отмечается в Туркестанской области. При этом реальный показатель прирос на 20%, но по сумме доход в регионе все же остается самым низким по стране – 227,2 тыс. тенге.

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