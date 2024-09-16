Как сдать декларацию по форме 270.00 онлайн

В Казахстане продолжается поэтапное введение всеобщего декларирования доходов, начатое в 2021 году.

В систему Всеобщего декларирования вошли:

государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги;

работники бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

В этом году 250.00 форму налоговой отчетности сдают руководители, учредители (участники) юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, за исключением нерезидентов, руководителей филиалов и представительств и некоммерческих организаций.

С 1 января 2025 года к сдаче деклараций по всеобщему декларированию присоединятся уже все граждане РК, достигшие 18-ти летнего возраста, а также иностранные граждане, получающие доход на территории РК.

Что такое декларация по форме 270.00 и кто должен ее сдать?

Налоговая отчетность формы 270.00 — это ежегодная отчетность, которую сдают те, кто ранее (в период с 2021 по 2023 годы) представили декларацию об активах и обязательствах формы 250.00.

Срок сдачи декларации – не позднее 15 сентября 2024 года.

Таким образом, в текущем 2024 году декларацию формы 270.00 необходимо сдать государственным служащим, приравненным к ним лицам, и их супругам, работникам бюджетных и квазигосударственных организаций и их супругам, а также всем другим лицам, кто представил ранее декларацию формы 250.00.

Что нужно отразить в Декларации по форме 270.00?

В "ежегодной" декларации отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Так, в ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:

доходы от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.

приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.)

источники приобретения дорогостоящего имущества

ценные бумаги, цифровые активы

доля в жилищном строительстве

инвестиционное золото

нотариально заверенные договора займов физических лиц

доля участия в иностранной компании

недвижимость и транспорт за рубежом

деньги в иностранном банке свыше 1 000 МРП

При этом обращаем внимание, что заработная плата, пенсии, пособии, стипендии, выплаченные в РК, в декларации не отражаются.

Кроме того, обязанность отражения сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества возложена только на физических лиц, которые указаны в Законе РК "О противодействии коррупции", а именно на государственных служащих, приравненных к ним лица, а также их супругов.

Как сдать декларацию по форме 270?

Для того, чтобы упростить процесс подачи налоговой отчетности Halyk, первый из казахстанских банков запустил в своем мобильном приложении сервис по сдаче налоговой декларации о доходах и имуществе 270.00.

Для того, чтобы сдать декларацию по форме 270.00 вам необходимо:

войти в приложение Halyk

кликнуть на "Госуслуги". При необходимости дать свое согласие на сбор и обработку данных

нажать на "Бизнес и налоги"

выбрать форму 270.00 из списка доступных услуг

заполнить все необходимые данные

подтвердить информацию и нажать "Отправить".

"Для удобства казахстанцев мы запустили возможность сдачи налоговой декларации по форме 270.00 через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал "Электронного правительства" (egov.kz), мобильное приложение Е-Salyq Azamat, eGov mobile, а теперь и через банковское мобильное приложение Halyk. Наша цель – сделать взаимодействие с госслужбами максимально удобным и эффективным для всех граждан. Отметим, что политика упрощения и автоматизации процессов будет продолжена, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и минимизировать административные барьеры. Мы верим, что такие меры будут способствовать повышению уровня доверия к госинститутам и укреплению гражданского общества", - сообщил вице-министр финансов Асет Турысов.

"Мы понимаем важность этого сервиса для казахстанцев. Запуск услуги подачи налоговой декларации по форме 270.00 через мобильное приложение Halyk — это важный шаг в развитии цифровых услуг и значительное упрощение процессов для клиентов. Теперь нет необходимости посещать налоговые органы или заполнять бумажные формы. Все, что нужно — это войти в приложение Halyk, выбрать соответствующую услугу, заполнить необходимые данные и отправить декларацию", — прокомментировал заместитель председателя правления Halyk Нариман Мукушев.

Что будет, если не сдать декларацию по форме 270.00?

За несвоевременное представление декларации, т.е. позже 16 сентября – предупреждение. (пункт 1 статьи 272 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)).

При повторном нарушении в течение года, не только по 250.00 форме, но и по другим налоговым отчетам — штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП согласно пункту 2 статьи 272 КоАП).

Если были представлены некорректные сведения, то вслед за предупреждением орган государственных доходов обязан начислить штраф в размере 11 076 тенге или 3 МРП (пункт 1 часть 2 статьи 272 КоАП).