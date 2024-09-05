Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок

Сегодня, 5 сентября 2024 года, заместитель руководителя Управления государственных доходов (УГД) Ауэзовского района Алматы Талгат Тургаев подробно рассказал о всеобщем декларировании: как сдать декларацию и что в ней указать, сообщает Zakon.kz.

Сроки представления деклараций физических лиц

Спикер уточнил, что на бумажном носителе и в электронном виде декларацию нужно сдать до 15 сентября:

на бумажном носителе декларация об активах и обязательствах, а также декларация о доходах и имуществе представляется в явочном порядке в органы госдоходов или по почте заказным письмом;

в электронном виде декларацию об активах и обязательствах можно представить через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения "eSalyq Azamat" , "eGov mobile", а также мобильные приложения банков.

Ответственность за непредставление декларации или за неполные (недостоверные сведения)

"За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена ответственность по ст. 272 КоАП РК: пункт 1 – предупреждение, пункт 2 – штраф в размере 15 МРП в сумме 51 750 тенге". Талгат Тургаев

Что такое всеобщее декларирование и цель его введения

Он напомнил, что в Казахстане с 2021 года проводится поэтапное вхождение граждан в систему всеобщего декларирования.

"Мы прошли уже два этапа. Сейчас в третьем этапе, с 1 января 2024 года, обязательства по представлению декларации возник у представителей бизнеса и их супругов (руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). При этом эта обязанность коснется и тех ИП, кто имеет статус "бездействующий" и руководителей (учредителей) ТОО с аналогичным статусом. То есть декларированию подлежат все ИП и юрлица, которые зарегистрированы в базе КГД МФ РК по состоянию на 01.01.2024 г., вне зависимости от того, действующие они или бездействующие. И последний четвертый этап, с 1 января 2025 года – это полное вхождение в систему всеобщего декларирования, то есть предоставить декларацию будут обязаны все граждане РК, за исключением несовершеннолетних". Талгат Тургаев

По словам спикера, внедрение всеобщего декларирования является естественным ходом развития экономики всех стран.

В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в РК был изучен прогрессивный международный опыт, применяемый во многих развитых странах мира, таких как США, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Сингапур, Швейцария.

Цель внедрения всеобщего декларирования – обеспечение прозрачности доходов, борьба с теневой экономикой за счет вывода существенных финансовых средств и коррупцией.

"Прозрачность доходов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, что в свою очередь позволит направить дополнительные средства на развитие экономики страны и социальных программ". Талгат Тургаев

Концепция всеобщего декларирования

Всеобщее декларирование предусматривает представление двух форм налоговой отчетности:

"Декларация об активах и обязательствах" (форма 250.00).

"Декларация о доходах и имуществе" (форма 270.00).

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250.00, которая представляется один раз – так называемая "входная" декларация, а в последующие года уже ежегодная декларация по форме 270.00.

Составляется декларация об активах и обязательствах (форма 250.00) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах, то есть на третьем этапе сведения в декларации отражаем по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Что отражается в декларации об активах и обязательствах (форма 250.00)

1. Имущества за пределами Республики Казахстан:

недвижимое имущество, земельные участки, земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море";

транспортные средства, специальная техника и прицепы;

деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП;

доля участия в уставном капитале юридического лица.

2. Имущества как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;

задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам ( кредиты, депозиты, карточные счета);

по желанию физического лица может быть указано другое имущество цена за единицу которого превышает 1000-кратный МРП (антикварные вещи, дорогие картины и так далее) при наличии оценки. Оценку можно произвести у независимого оценщика.

Вместе с тем Талгат Тургаев ответил на самые часто задаваемые вопросы казахстанцев.

– Есть ювелирные изделия, подаренные мне родными. Необходимо ли указывать их в декларации об активах и обязательствах это ювелирное изделие?

– Согласно Налогового кодекса РК, в декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано другое имущество, если цена (стоимость) за единицу данного имущества превышает 1000-кратный размер МРП. На 31 декабря 2023 года – это в сумме свыше 3 450 000 тенге.

Если отсутствует документ, подтверждающий стоимость ювелирных изделий, то необходимо до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023 г. сделать оценку у независимых оценщиков.

– Являюсь ИП и с 1 января 2024 года я и моя супруга должны предоставить декларацию, и у меня к вам вопрос. В 2021 году занял знакомому денежные средства в сумме 10 тыс. долларов, имеется расписка, долговые обязательства по исполнению истекают в марте 2024 года, как мне это указать в декларации, если расписка не заверена?

– Все долговые обязательства, чтобы задекларировать, должны быть нотариально заверены и сделать это вы должны до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023 г.

Для разъяснения положений всеобщего декларирования работает контакт-центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе единого республиканского номера 1414. Также подробную информацию относительно всеобщего декларирования можно получить на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (kgd.gov.kz) в разделе "Всеобщее декларирование".

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