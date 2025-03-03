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Финансы

Всеобщее декларирование: кто представляет декларацию в 2025 году

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:20 Фото: pixabay
Всеобщее декларирование проводится в Казахстане с 2021 года. Кто представляет декларацию о доходах и имуществе в 2025 году, рассказали в Департаменте государственных доходов Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Всеобщее декларирование вводилось в Казахстане в четыре этапа. В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подходы к всеобщему декларированию.

В частности, было предложено освободить казахстанцев, обязанных войти в систему всеобщего декларирования на четвертом этапе, от представления деклараций об активах и обязательствах.

В результате Комитетом госдоходов внесены следующие предложения:

по обязательному представлению ФНО 250.00:

  • граждане РК, резиденты РК, имеющие за рубежом имущество (недвижимость, транспорт, деньги на банковских счетах свыше 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году);
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • лица, желающие добровольно представить декларацию;
  • кандидаты на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненные к ним лица и их супруги;
  • лица, желающие стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

по обязательному представлению ФНО 270.00:

  • госслужащие и приравненные к ним лица (в том числе руководители и учредители квазигоссектора) и их супруги;
  • крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;
  • руководители и учредители (участники) коммерческих организаций (в АО свыше 10% и более доли голосующих акций) и их супруги (резиденты);
  • лица, занимающиеся частной практикой (резиденты);
  • лица, имеющие имущество за рубежом (аналогично порядку представления формы 240.00) (резиденты);
  • лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением дохода ИП (резиденты);
  • лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1000 МРП (резиденты);
  • лица, совершившие приобретение крупного имущества совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП в РК и за пределами РК (резиденты).

Освобождаются от представления ФНО 250.00

Освобождение от представления декларации об активах и обязательствах физического лица в случае отсутствия за рубежом:

  • недвижимости и транспорта;
  • денег на банковских счетах в иностранных банках в сумме свыше 1000 МРП;
  • инвестиционных и драгоценных металлов;
  • доли участия в иностранной компании;
  • доли участия в жилищном строительстве;
  • ценных бумаг, производных финансовых инструментов;
  • денег на брокерских счетах;
  • объектов интеллектуальной собственности, авторского права;
  • цифровых активов;
  • дебиторской/кредиторской задолженности;
  • имущества стоимостью за единицу свыше 1000 МРП (антиквариат, предметы роскоши и др.).

В департаменте отметили, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. Стоимость активов в дальнейшем будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:

  • подготовить соответствующие подтверждающие документы;
  • оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которого составляет более 1000 МРП (при желании);
  • заверить договоры займов у нотариусов;
  • проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Способы представления декларации

Декларацию в электронной форме можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков Halyk Bank, Kaspi Bank, Centercredit.

На бумажном носителе: по почте или в явочном порядке. 

Декларация представляется по месту жительства.

Ранее мы рассказали, что на 1,4 млрд тенге задекларировали дополнительные доходы 12 блогеров.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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