Всеобщее декларирование: кто представляет декларацию в 2025 году
Всеобщее декларирование вводилось в Казахстане в четыре этапа. В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подходы к всеобщему декларированию.
В частности, было предложено освободить казахстанцев, обязанных войти в систему всеобщего декларирования на четвертом этапе, от представления деклараций об активах и обязательствах.
В результате Комитетом госдоходов внесены следующие предложения:
по обязательному представлению ФНО 250.00:
- граждане РК, резиденты РК, имеющие за рубежом имущество (недвижимость, транспорт, деньги на банковских счетах свыше 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году);
- лица, занимающиеся частной практикой;
- лица, желающие добровольно представить декларацию;
- кандидаты на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненные к ним лица и их супруги;
- лица, желающие стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.
по обязательному представлению ФНО 270.00:
- госслужащие и приравненные к ним лица (в том числе руководители и учредители квазигоссектора) и их супруги;
- крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;
- руководители и учредители (участники) коммерческих организаций (в АО свыше 10% и более доли голосующих акций) и их супруги (резиденты);
- лица, занимающиеся частной практикой (резиденты);
- лица, имеющие имущество за рубежом (аналогично порядку представления формы 240.00) (резиденты);
- лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением дохода ИП (резиденты);
- лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1000 МРП (резиденты);
- лица, совершившие приобретение крупного имущества совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП в РК и за пределами РК (резиденты).
Освобождаются от представления ФНО 250.00
Освобождение от представления декларации об активах и обязательствах физического лица в случае отсутствия за рубежом:
- недвижимости и транспорта;
- денег на банковских счетах в иностранных банках в сумме свыше 1000 МРП;
- инвестиционных и драгоценных металлов;
- доли участия в иностранной компании;
- доли участия в жилищном строительстве;
- ценных бумаг, производных финансовых инструментов;
- денег на брокерских счетах;
- объектов интеллектуальной собственности, авторского права;
- цифровых активов;
- дебиторской/кредиторской задолженности;
- имущества стоимостью за единицу свыше 1000 МРП (антиквариат, предметы роскоши и др.).
В департаменте отметили, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. Стоимость активов в дальнейшем будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:
- подготовить соответствующие подтверждающие документы;
- оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которого составляет более 1000 МРП (при желании);
- заверить договоры займов у нотариусов;
- проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.
По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.
Способы представления декларации
Декларацию в электронной форме можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков Halyk Bank, Kaspi Bank, Centercredit.
На бумажном носителе: по почте или в явочном порядке.
Декларация представляется по месту жительства.
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