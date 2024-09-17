В Казахстане объем депозитов в иностранной валюте снизился до нового минимального значения

При этом, по данным экономиста Галымжана Айтказина, уровень долларизации депозитов в августе установил новый исторический минимум в 21% против 25% в августе 2023 года.

Депозиты в тенге за месяц сократились на 0,3%, с 28,5 до 28,4 трлн тенге. Объем депозитов в иностранной валюте сократился более существенно – на 2,7%, с 7,9 до 7,7 трлн тенге.

"В августе общая депозитная база снизилась, где вклад в оттоке пришелся как на инвалютные вклады (-0,74 п. п.), так и на тенговые вклады (-0,23 п. п.). При этом основной вклад в оттоке пришелся на вклады бизнеса в инвалюте, а население продолжило наращивать сбережения в депозитах. Совокупные депозиты физлиц в августе выросли до 20,4 трлн тенге (+1,2%), в то время как небанковских юрлиц упали за месяц до 15,8 трлн тенге (-3,3%)". Галымжан Айтказин

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, доля депозитов физлиц в тенге за месяц приросла на 1,7%, с 16,1 до 16,4 трлн тенге, а в иностранной валюте снизилась с 4 до 3,9 трлн тенге, или на 0,8%. Тенговые депозиты небанковских юридических лиц за месяц сократились почти на 3%, до 12 трлн тенге, в иностранной валюте на 4,6%, до 3,8 трлн тенге.