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В Казахстане объем депозитов в иностранной валюте снизился до нового минимального значения

деньги, депозиты, доллары, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:32 Фото: Freepik
По итогам августа объем депозитов в банках Казахстана сократился. При этом уровень долларизации депозитов снизился до нового минимального значения, сообщает Zakon.kz.
По данным Нацбанка, в августе 2024 года объем депозитов в депозитных организациях снизился за месяц на 0,8% – c 36,5 до 36,2 трлн тенге. При этом за год депозитная база приросла на 16,9% – с 30,9 трлн в августе 2023 года.

Депозиты в тенге за месяц сократились на 0,3%, с 28,5 до 28,4 трлн тенге. Объем депозитов в иностранной валюте сократился более существенно – на 2,7%, с 7,9 до 7,7 трлн тенге.
При этом, по данным экономиста Галымжана Айтказина, уровень долларизации депозитов в августе установил новый исторический минимум в 21% против 25% в августе 2023 года.
депозиты, статистика, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:32

Фото: Национальный банк РК

"В августе общая депозитная база снизилась, где вклад в оттоке пришелся как на инвалютные вклады (-0,74 п. п.), так и на тенговые вклады (-0,23 п. п.). При этом основной вклад в оттоке пришелся на вклады бизнеса в инвалюте, а население продолжило наращивать сбережения в депозитах. Совокупные депозиты физлиц в августе выросли до 20,4 трлн тенге (+1,2%), в то время как небанковских юрлиц упали за месяц до 15,8 трлн тенге (-3,3%)". Галымжан Айтказин

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, доля депозитов физлиц в тенге за месяц приросла на 1,7%, с 16,1 до 16,4 трлн тенге, а в иностранной валюте снизилась с 4 до 3,9 трлн тенге, или на 0,8%. Тенговые депозиты небанковских юридических лиц за месяц сократились почти на 3%, до 12 трлн тенге, в иностранной валюте на 4,6%, до 3,8 трлн тенге.

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