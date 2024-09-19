В режиме такси: как берут налоги и соцотчисления с людей, оказывающих услуги через интернет-платформы

С 1 сентября 2024 года стал действовать СНР для таксистов, курьеров, фрилансеров и других лиц, предоставляющих свои услуги посредством интернет-платформ. Это налоговый режим с использованием специального мобильного приложения: 4% от дохода. Разобраться в новых правилах помогает Zakon.kz.

В августе среди таксистов и курьеров начались брожения. Прошел слух, что на интернет-платформах выросли проценты по налогам. Мол, был 1% ИПН с дохода, а станет 4%. При этом где-то проценты не поднимут. В результате у людей массово появились страхи и сомнения, а не стоит ли написать заявление – но не на отпуск, а на увольнение. Были ли у слуха основания, Zakon.kz решил разобраться.

Спустя некоторое время ситуацию разъяснил Комитет государственных доходов Минфина. 11 сентября 2024 года на единой платформе интернет-ресурсов госорганов ведомство разместило пресс-релиз, посвященный этому вопросу.

Желающие могут пройти по ссылке, а дело в следующем.

Еще 1 июля 2024 года в РК были приняты законодательные поправки по вопросам, в том числе, платформенной занятости, а 1 сентября они вступили в силу. А именно, введены в действие новая статья 102-1 Социального кодекса и дополнения в другие НПА. Если резюмировать, речь в них идет, по сути, о щадящем ("социальное обеспечение") режиме налогообложения и социальных платежей для таксистов, курьеров, репетиторов, фрилансеров и других лиц, предоставляющих свои услуги посредством интернет-платформ.

Схема такая. Оператор интернет-платформы (например, "Яндекс такси"), который стал являться, согласно вышеупомянутым поправкам, налоговым агентом для работников, удерживает в казну следующие налоги и платежи:

индивидуальный подоходный налог, ИПН – 1% (согласно пункту 1 статьи 686-3 Налогового кодекса);

социальное страхование, СО – 1% (пункт 2 статьи 102-1 Социального кодекса);

обязательные пенсионные взносы, ОПВ – 1% (пункт 3 статьи 102-1 Социального кодекса);

взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования, ВОСМС – 1% (в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 28 и пп. 3-1) статьи 14 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").

Итого – 4%. При этом, если человек на законных основаниях был освобожден от каких-то платежей (пенсионер или инвалид, например), он и дальше будет освобожден от этих платежей.

Кроме того, новый специальный режим применяется по выбору исполнителей, то есть работников, предоставляющих услуги. Как подчеркивается в упомянутом релизе КГД, можно выбрать и другие режимы, применявшиеся и ранее:

исчисление от одной минимальной заработной платы (ОПВ – 8 500 тенге, СО – 2 975 тенге, ВОСМС – 5 950 тенге и 1% ИПН);

исчисление от фактически полученного дохода с применением стандартных ставок социальных платежей (ОПВ – 10%, СО – 3,5%, ВОСМС 5% от 1,4% МЗП и 1% ИПН от дохода).

Но, разумеется, последняя опция – явно менее выгодная, чем налоговый режим с использованием мобильного приложения (в данном случае – интернет-платформы). 4-процентный "единый налог" очевидно предпочтительнее. Собственно, эта мера так и задумывалась – как снижение фискальной нагрузки на "свободных работников", а также упрощение для них уплаты налогов и социальных платежей. Почему государство на этот шаг пошло, также объясняется легко.

Когда в 2023 году был принят Социальный кодекс и в законодательстве впервые появился термин "платформенная занятость", объявлялось, что таким образом из тени выводились не менее 300 тыс. таксистов, курьеров и прочих фрилансеров. Это было главной целью, но вводимый при этом механизм единого платежа для них (с каждым годом он увеличивается, в 2024 году составляя 21,4%) ставил выполнение этой цели под угрозу. "Свободные работники" просто опять ушли бы в тень, испугавшись таких ставок.

Может возникнуть вопрос: а как же остальные, с которых удерживают более 25% разных платежей? Однако сравнивать фрилансеров с обычными наемными работниками не совсем корректно. Свободным художникам (таксистам, курьерам и т.п.) надо ведь на заработанные деньги покупать не только хлеб с маслом, но и холсты с маслом (бензин). Но не будем отвлекаться.

А дело в том, что превентивные меры государства, собственно, и обусловили ажиотаж, с которого и начиналась статья.

Прежде чем вводить 4-процентный платеж для платформенных занятых, законодатель сначала решил апробировать его в пилотном режиме. В сентябре 2023 году Комитет государственных доходов Минфина РК заключил совместно с "Яндекс" соглашение о пилотном проекте по платформенной занятости для водителей такси (курьеров), которые оказывают услуги через приложение "Яндекс такси" в Алматы и Астане. За прошедший год число исполнителей, то есть работников, участвующих в пилоте, составило 14,7 тыс. То есть распробовало новый порядок немало людей.

И все в пилотном проекте было фактически так, как затем задумывалось распространить на всю страну и всех платформенных занятых. Но де-юре условия звучали чуть иначе (поскольку вышеупомянутые поправки в закон тогда еще не приняли). А именно, непосредственно с таксистов и курьеров удерживался только подоходный налог в размере 1%. Тогда как социальные платежи за них с их согласия и с их же доходов производила интернет-платформа.

Реально эти соцплатежи: ОПВ, СО и ВОСМС – так же, как и сейчас, составляли 3%. Так что, по существу, с 1 сентября 2024 для платформенных занятых ничего не поменялось. Но если кто-то полагал, что его доход в результате налогов и платежей уменьшается только на 1%, а не на 4%, он просто невнимательно читал договор. Отсюда и путаница, и ажиотаж, и недовольство, что отчисления выросли.

Отсюда совет работникам (и не только "свободным"): читайте внимательно документы, которые подписываете. Особенно те абзацы, что написаны мелкими буквами. Хотя на этот раз никто никого не обманул. И, между прочим, непосредственно платформенные занятые будут отдавать со своих доходов с 1 сентября 2024 года еще меньше, чем раньше – 0%.

Удерживать все (!) платежи за исполнителей и перечислять их в бюджет будут интернет-платформы. И кстати, если человек предоставляет услуги или работы через две и более платформы, каждая "отвечает" только за те доходы работника, которые он получает посредством именно этой интернет-платформы.

И напоследок скажем еще об одном важном моменте. Ранее таксисты платили 4% таксопаркам. Так вот, не надо путать эти одинаковые цифры. Те 4% шли из заработков таксистов в доходы таксопарков. Эти деньги, таким образом, не составляли налоги и соцплатежи работников. Тогда как с 1 сентября 2024 года 4%, которые интернет-платформы удерживают у таксистов, курьеров и прочих фрилансеров, идут на их пенсию, соцобеспечение и медстраховку, а также в качестве ИПН – в казну государства.