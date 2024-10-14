Трехлетняя реформа завершена: как изменился налоговый режим для платформенных работников в РК

1 сентября 2024 года в Казахстане завершена трехлетняя реформа, предусматривающая особый налоговый режим для таксистов, курьеров, репетиторов, фрилансеров и других лиц с платформенной занятостью, пишет Zakon.kz. Налоги и соцотчисления с их доходов в размере 4% теперь удерживают платформы.

Речь идет о сотнях тысяч казахстанских ИП, которые оказывают услуги или выполняют работы с использованием интернет-платформ ("Яндекс", Glovo, Wolt, InDrive и т. д.). Режим, который они (по своему выбору, разумеется) применяют, официально называется специальный налоговый режим (СНР) с использованием специального мобильного приложения.

В Налоговый кодекс этот новый СНР добавили еще в 2021 году. В 2023 году был принят Социальный кодекс и в законодательстве впервые появился термин "платформенная занятость". Но в полной мере задуманное заработало только с последними поправками, вступившими в силу 1 сентября 2024 года. Поэтому мы и говорим о трехлетней реформе.

О каких поправках идет речь? Оператор интернет-платформы, который стал являться, согласно вышеупомянутым поправкам, налоговым агентом для исполнителей (ИП), удерживает с их доходов в казну следующие налоги и платежи:

индивидуальный подоходный налог, ИПН – 1% (согласно пункту 1 статьи 686-3 Налогового кодекса);

социальное страхование, СО – 1% (пункт 2 статьи 102-1 Социального кодекса);

обязательные пенсионные взносы, ОПВ – 1% (пункт 3 статьи 102-1 Социального кодекса);

взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования, ВОСМС – 1% (в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 28 и пп. 3-1) статьи 14 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").

Итого – 4%. При этом, если человек на законных основаниях был освобожден от каких-то платежей (пенсионер или инвалид, например), он и дальше будет освобожден от этих платежей.

Zakon.kz обратился с запросом в "Яндекс Go", чтобы узнать, как работается по новым правилам. В компании подтвердили, что с 1 сентября 2024 года, то есть с момента, когда они вступили в силу:

"Налоговым агентом для исполнителей, которые зарегистрированы и выполняют заказы в качестве индивидуальных предпринимателей на СНР с использованием специального мобильного приложения... мы начали удерживать и перечислять в КГД МФ РК 1% от доходов водителей в качестве индивидуального подоходного налога. Также за исполнителей, которые работают в качестве ИП, удерживается и перечисляется 1% ОПВ, 1% СО и 1% ОСМС".

О чем мы и говорили выше. Но здесь важно подчеркнуть, что данный режим – это предпочтение самих индивидуальных предпринимателей. В соответствии с законодательством они вправе выбрать и другой протокол. Продолжаем цитировать ответ "Яндекса":

"На данный момент, чтобы выполнять заказы на платформе "Яндекс Про", водители могут быть оформлены следующими способами:

иметь трудовые отношения с таксопарками, что означает: водитель должен быть трудоустроен и из своего дохода будет оплачивать ИПН и ОПВ, как и все другие люди из разных сфер, имеющие трудовые договора с работодателями. В этом случае СО и ОСМС за водителей оплачивает работодатель, то есть таксопарк; быть парковым ИП. В этом случае водители напрямую сотрудничают с платформой как партнеры ИП, а также параллельно могут привлекать таксопарки как агентов, если они хотят дополнительных услуг от таксопарков: офлайн-поддержка на местах, где водитель может прийти и поговорить, мойка автомобиля, обслуживание машины и другое; быть ИП и работать напрямую с платформой на СНР с использованием мобильных приложений, при котором ИПН составляет 1% от дохода, ОПВ – 1%, СО – 1% и ОСМС – 1%, то есть 4% итого".

Какой вариант выбрать, решать самим людям. Но в качестве информации к размышлению.

Сейчас количество водителей, которые работают в сотрудничестве с "Яндексом" именно в качестве ИП – более 28 тыс., причем с каждым днем эта цифра растет. Со своей стороны, платформа помогает адаптироваться и разобраться в изменениях законодательства, рассказывая водителям о дополнительных преимуществах от сервиса.

Сначала – пилотный проект, затем – закон

К слову, официальный запрос о том, как работается по новым правилам, мы отправили не только в компанию "Яндекс". Реакция у интернет-платформ разная. InDrive, например, не ответил; почему – версий выдвигать не будем. Подождем. Но и те ответы, которые уже получила редакция, о многом говорят. Вот что сообщила платформа Glovo:

"Glovo в Казахстане выполняет обязанности налогового агента за исполнителей, которые получают доход через нашу платформу, еще со старта пилотного проекта. Согласно новым требованиям, мы обеспечиваем удержание и перечисление налогов и социальных платежей (ИПН, СО, ВОСМС, ОПВ) за курьеров, сотрудничающих с нашей платформой. Эти меры направлены на упрощение взаимодействия исполнителей с налоговыми органами и обеспечение их социальной защищенности. Помимо этого в Glovo с 2021 года действует для курьеров страхование жизни в рамках внутренней инициативы "Обязательства перед курьерами". В рамках нее курьеры также могут воспользоваться материнским отпуском и другими преимуществами.

Платформой пользуются как самозанятые курьеры, так и партнеры, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющие специальный налоговый режим через мобильные приложения... Большая часть наших партнеров уже используют данный режим, и мы продолжаем работать над расширением числа таких партнеров, помогая им адаптироваться к новым правилам".

Из ответов платформ очевидно, что налоговый режим с использованием мобильного приложения (4-процентный "единый налог", уплачиваемый интернет-платформой с доходов исполнителей) предпочтительнее налогообложения в общем порядке. Собственно, эта мера так и задумывалась – как снижение фискальной нагрузки на "свободных работников", а также упрощение для них уплаты налогов и социальных платежей.

Мера объяснимая: государство хотело вывести из "тени" сотни тысяч таксистов, курьеров и прочих фрилансеров, которые не то что бы не хотели – не могли оплачивать налоги и соцотчисления в общем порядке. Может возникнуть вопрос: а как же остальные работники, с которых удерживают более 25% разных платежей? Однако сравнивать тех же таксистов с наемными офис-менеджерами не совсем корректно. Ведь их заработок идет не только на хлеб с маслом, но и на бензин с маслом (для машины).

Свободные работники просто не вышли бы из "тени", испугавшись стандартных ставок. А они следующие:

ОПВ – 10% (от фактически полученного дохода);

СО – 3,5%;

ВОСМС – 5% от 1,4% МЗП;

ИПН – 1%.

Однако прежде, чем вводить 4-процентный платеж для платформенных занятых, государство сначала решило апробировать его в пилотном режиме. Для чего Комитет государственных доходов Минфина РК заключил совместно с интернет-платформами соглашение о пилотном проекте по платформенной занятости для водителей такси (курьеров), которые оказывают услуги в Алматы и Астане.

Правда, условия формально звучали чуть иначе (поскольку вышеупомянутые поправки в закон тогда еще не приняли). А именно, интернет-платформа удерживала с таксистов и курьеров лишь социальные платежи: за них, с их согласия и с их же доходов. Тогда как подоходный налог в размере 1% платили непосредственно сами ИП. Но конечной суммы это не меняло.

Кто участвовал в проекте?

В ответ на запрос Zakon.kz КГД МФ РК в пределах своей компетенции сообщил, что:

"Пилотный проект по платформенной занятости запущен в сентябре 2023 года. Соглашение о сотрудничестве заключено с ТОО "Яндекс Такси Корп." и "ТОО QWork".

По условиям, пилотный проект по платформенной занятости действует до 31 декабря 2024 года. Но после вступления в силу 1 сентября вышеупомянутых поправок он себя исчерпал. Как сказано в ответе КГД:

"Необходимость в продлении пилотного проекта отсутствует, поскольку 1 сентября текущего года вступили в силу поправки в Налоговый и Социальный кодексы, предусматривающие в том числе снижение размеров ставок социальных платежей... признание операторов интернет-платформ налоговыми агентами по удержанию и уплате налогов и социальных платежей".

Итак, что имеем в итоге? Цитируем выводы самих интернет-платформ (в частности, "Яндекс"):

"Что удобного в этом режиме? Согласно новым поправкам платформы сами удерживают и уплачивают в соответствующие учреждения эти суммы. То есть водителям самим не надо ничего оплачивать".

Да и ставки соцотчислений снижены. Реформа успешно завершена.