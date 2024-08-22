Почему не растет казахстанский экспорт – мнение аналитика

Стагнация внешней торговли Казахстана по-прежнему остается одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие экономики. Как следует из статистики, в 2024 году объем внешнеторгового оборота ни разу не поднимался выше уровня соответствующего прошлогоднего периода, сообщает Zakon.kz.

Причинами столь выраженной негативной динамики внешнеторгового оборота остаются слабый рост экспорта из Казахстана на фоне заметного сокращения импорта, считает финансовый аналитик, экономист Тулеген Аскаров.

Наибольшее снижение внешней торговли пришлось на первый квартал 2024 года, когда значение этого показателя упало на 6,2%. По итогам же первого полугодия объем внешней торговли сократился на 2,1%, до 6, 882 млрд долларов.

"Для сравнения: в прошлом году за этот же период сложился прирост на 6%. Между тем тогда в июне средняя цена на нефть марки Brent сложилась на уровне в 74,9 доллара за баррель, тогда как в текущем году она поднялась до 85,2 доллара, прибавив 13,8%". Тулеген Аскаров

По итогам первого полугодия поставки отечественных товаров за рубеж увеличились лишь на 2,1%, до 39, 271 млрд долларов, да и то только за счет увеличения экспорта в страны дальнего зарубежья на 7,1%, до 32,182 млрд долларов. Экспорт же в страны СНГ упал на 15,8%, до 7,885 млрд долларов, в ЕАЭС – снижение на 18%, до 4,898 млрд.

"Оказывается, источником этого статистического негатива стало резкое падение поставок казахстанских товаров в Россию – на 19,8%, до 4,287 млрд долларов. При этом российская валюта укрепилась против казахстанской на 5,9%, с 5,22 тенге по состоянию на 30 июня прошлого года до 5,53 тенге в текущем году на ту же дату". Тулеген Аскаров

Общий объем импорта в Казахстан сократился в первом полугодии на 7,6%, до 27,618 млрд долларов. При этом его снижение произошло по всем направлениям:

из стран дальнего зарубежья – на 8,3%, до 18,205 млрд долларов;

из СНГ – на 6,2%, до 9,412 млрд долларов;

из ЕАЭС – на 5,4%, до 8,458 млрд долларов;

в том числе из России – на 4,2%, до 7,902 млрд долларов.

Динамика внешнеторгового оборота РК, в % к соответствующему периоду предыдущего года. Фото: stat.gov.kz

Ключевым торговым партнером Казахстана по-прежнему выступает Китай, доля которого во внешнеторговом обороте составила по итогам первого полугодия 21,1% против 19,9% в прошлом году за этот же период. Доля России, напротив, опустилась с 19,9 до 18,2%.

В абсолютном выражении на Поднебесную пришлось 14,994 млрд долларов, на северного соседа – 12,19 млрд долларов. Третьей идет Италия с $9,885 млрд долларов и долей в 14,8%.

Среди интеграционных образований в торговле с Казахстаном лидирует Европейский союз – 24,224 млрд долларов (36,2%), за ним следуют СНГ (16,5 млрд долларов; 24,7%) и ЕАЭС (13,356 млрд долларов; 20%). В прошлом году по итогам первого полугодия доля ЕС составляла 30,6%, СНГ – 27%, ЕАЭС – 21,8%.

В географическом разрезе на первое место вышла Европа (25,195 млрд долларов; 37,7%), а лидировавшая год назад Азия в текущем году идет второй с 22,2 млрд долларов (33,2%). Далее расположились США (2,643 млрд долларов; 4%), Африка (312,2 млн долларов; 0,5%), Австралия и Океания (37,6 млн долларов; 0,1%).

Фото: stat.gov.kz

В структуре импорта в Казахстан по-прежнему доминируют машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты с долей в общем объеме 42,7% (в абсолютном выражении их было ввезено в первом полугодии на 11,801 млрд долларов). Приходится ввозить также продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (16,8%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (12,4%), металлы и изделия из них (9,9%), текстиль и текстильные изделия (5,4%) и даже минеральные продукты (4,5%, в том числе топливно-энергетические товары – 3,2%).

Вопреки декларируемым успехам отечественного автопрома среди отдельных товарных позиций в импорте наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили (4%). Не справляется со своими задачами и отечественная фармацевтическая индустрия, так как лекарственные средства занимают второе место в импорте с долей 3,8%. За ними в статистических выкладках следуют летательные аппараты (3,1%), телефонные аппараты (2,8%), кузова для моторных транспортных средств (2%), подводит итог аналитик.

Ранее мы сообщали, что Казахстан пересматривает акценты во внешней торговле. По данным Министерства торговли и интеграции РК, в этом году география экспорта расширилась до 135 стран. Увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай, Южную Корею и Вьетнам.