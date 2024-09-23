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Истекает срок уплаты налогов и платежей

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:01 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 сентября 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 сентября:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в августе;

не позднее 25 сентября:

за сентябрь 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;

за август 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН по декларации о доходах и имуществе;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные взносы, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также предстоит выплатить текущие платежи по:

  • плате за использование радиочастотного спектра;
  • плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);
  • плате за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в августе.

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