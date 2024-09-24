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Законодательство РК

Сколько стоят самые дорогие квартиры в Казахстане

большая квартира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09 Фото: freepik
В 2025 году в РК введут налог на роскошь. Одним из видов роскоши для гражданина страны станет и недвижимость стоимостью свыше 130 000 МРП. Именно с такой квартиры или дома придется уплатить отдельный налог. Сколько же таких квартир в Казахстане, рассказывает Zakon.kz.

Для начала поясним, что 130 тысяч МРП сегодня – это 479 960 000 тенге. Согласно проекту нового Налогового кодекса, облагаться налогом на роскошь будет не стоимость одного объекта недвижимости, а совокупная стоимость всей недвижимости, оформленной на одного человека. То есть, если ваша квартира или дом стоят больше 480 млн тенге, придется уплатить в казну новый налог (ставку налога на роскошь еще не утвердили, но предполагается, что она будет в районе 10%).

Мы изучили несколько сайтов по продаже недвижимости и обнаружили, что в Казахстане сегодня продается около 120 роскошных (по мнению их хозяев) квартир, все они находятся в крупных городах, особенно Алматы и Астане, и стоят от 500 млн до 1 млрд тенге.

Вот типичная "элитная" квартира в центре Астаны стоимостью 500 000 000 тенге.

большая квартира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: сайт по продаже недвижимости

Хозяева описали ее так:

Роскошная квартира в современном жилом комплексе 2013 года постройки. Квартира 360 кв.м., полностью отремонтирована, оснащена элитной мебелью и обстановкой высокого качества. Основные характеристики: 2 кухни, 2 гостиные, 3 спальни, прачечная, гардеробные.

А это квартира уже в Алматы и ее стоимость 651 000 000 тенге.

большая квартира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: сайт по продаже недвижимости

Вот описание.

Великолепная 5-комнатная квартира 2015 года постройки площадью 215 кв.м. В интерьере — роскошный канадский паркет, кухня с мебелью, созданной на заказ в Италии, техника премиум-бренда. Во всех комнатах – также авторская итальянская мебель. В ванной комнате — стена из гималайской соли для уюта и расслабления.

Есть еще неплохая квартира в Караганде площадью 345 кв.м., стоимостью 810 000 000 тенге.

большая квартира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: сайт по продаже недвижимости

Хозяин рассказал о своей жилплощади по-спартански.

Квартира 3-х уровневая, дорогой дизайнерский ремонт, мебель, есть бассейн и сауна. Кладовка, пластиковые окна, встроенная кухня, комнаты изолированы, новая сантехника, тихий двор, кондиционер, счетчики. Торг, варианты.

И, наконец, двухуровневый 10-комнатный пентхаус в Алматы площадью 465 кв.м., стоимостью 985 000 000 тенге.

квартира пентхаус, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: сайт по продаже недвижимости

Описание такое.

Уютное жилье с просторной гостиной, тремя спальнями с собственными ванными и гардеробными, а также с кабинетом, тренажерным залом и библиотекой. На крыше — терраса. Отделка в квартире выполнена в классическом стиле с применением натуральных материалов. Мебель антикварная, техника суперсовременная.

Ну и напоследок – шуточный лайфхак от риэлтора со стажем.

"Если у вас есть свободный миллиард тенге, то на эти деньги можно купить 40 "однушек" в микрорайонах Алматы и сдать их в аренду. Годовой доход составит в среднем 125 млн тенге. Вложения окупите за 8 лет".Риэлтор со стажем

Для сравнения. Таунхаус в Дубае (ОАЭ) площадью 119 кв.м. с тремя спальнями, тремя санузлами и придомовым участком в 110 кв.м. с бассейном и детской площадкой вам обойдется в каких-то 115 млн тенге.

Ранее мы рассказали, сколько стоят обычные квартиры в разных регионах Казахстана.

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