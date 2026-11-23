За аренду элитных квартир в Казахстане просят миллионы тенге ежемесячно. Что предлагают за такие деньги и насколько дорого обходится роскошное жилье в соседних странах, выяснял Zakon.kz.

Семь миллионов за квартиру: чем удивляет Алматы

Самое дорогое из найденных предложений долгосрочной аренды жилья в Алматы составляет 7,3 млн тенге в месяц. За эти деньги можно поселиться в двухуровневой резиденции площадью 600 кв. м, расположенной в историческом центре города.

Судя по объявлению на сайте недвижимости, речь идет о просторных апартаментах с дизайнерским интерьером. В пересчете на один квадратный метр аренда обходится примерно в 12,2 тыс. тенге ежемесячно.

В верхней части Алматы предлагается еще одна квартира площадью 600 кв. м. Она занимает целый этаж здания и располагает собственной террасой. За шесть комнат владельцы просят 5 млн тенге в месяц.

Третье предложение заметно скромнее по площади, но почти не уступает по стоимости. Апартаменты площадью 200 кв. м с панорамными видами на город и горы сдаются за 4,9 млн тенге. Здесь каждый квадратный метр обходится уже в 24,5 тыс. тенге ежемесячно, то есть вдвое дороже, чем в первом случае.

Отметим, что все приведенные суммы являются ценами предложения, и по факту цена после переговоров с собственником может отличаться.

Астана: большие деньги за столичный комфорт

В Астане самое дорогое из найденных предложений составляет 4,3 млн тенге в месяц. За такую сумму на левом берегу столицы предлагается трехкомнатная квартира площадью около 150 кв. м.

В том же районе можно арендовать шестикомнатную квартиру площадью 240 кв. м за 3,5 млн тенге. Еще один вариант стоимостью 3,4 млн тенге представляет собой четырехкомнатные апартаменты площадью около 295 кв. м.

Любопытно, что разница между самым дорогим предложением Алматы и Астаны достигает 3 млн тенге ежемесячно, или почти 70%. При этом площадь алматинской резиденции в четыре раза больше, чем столичной квартиры за 4,3 млн тенге.

Если же сравнивать стоимость квадратного метра, ситуация меняется. В Астане аренда самого дорогого найденного объекта обходится примерно в 28,7 тыс. тенге за квадратный метр против 12,2 тыс. тенге в Алматы.

Сколько стоит роскошь за границей

На фоне Казахстана особенно выделяется Москва. Согласно исследованию российской риэлторской компании, опубликованному 23 ноября 2026 года, самая дорогая съемная квартира российской столицы предлагается за 4,5 млн рублей в месяц. По нынешнему курсу это около 24 млн тенге.

Объект находится в престижном районе Хамовники. При этом средняя стоимость аренды сотни самых дорогих квартир Москвы составляет 1,61 млн рублей ежемесячно.

Кстати, знаменитая квартира Ларисы Долиной, ставшая предметом громкого судебного скандала, тоже находится в московском районе Хамовники. Ее площадь 236 кв. м. В январе 2026 года певица освободила квартиру после решения суда в пользу покупательницы Полины Лурье.

Элитная квартира в Москве. Фото: okron

В Тбилиси среди дорогих предложений выделяется семикомнатный пентхаус площадью 526,4 кв. м в районе Ваке. Его особенностью является просторная терраса площадью 165 кв. м. Месячная аренда составляет около 4,55 млн тенге.

В Баку в Наримановском районе предлагаются многоуровневые апартаменты площадью 250 кв. м. Стоимость аренды достигает примерно 4 млн тенге ежемесячно.

В Ташкенте одним из наиболее дорогих найденных вариантов оказалась квартира площадью 100 кв. м в Яккасарайском районе. Ее аренда оценивается приблизительно в 1,6 млн тенге в месяц.

Казахстан в мировом сравнении

По данным международного сервиса Numbeo за середину 2026 года, Казахстан находится примерно на 111-м месте в мире по дороговизне аренды жилья. Индекс страны составляет 10,9 пункта – это очень низкий показатель по мировым меркам.

Numbeo принимает стоимость аренды жилья в Нью-Йорке за 100 пунктов и сопоставляет с ней арендные ставки в других странах. Доходы населения в этом расчете не учитываются.

В США индекс составляет 40,7 пункта, Великобритании – 32,1, Германии – 24,6, Франции – 22,3, Италии – 20,5. В России он равен 12,3 пункта, Грузии – 12,7, Казахстане – 10,9, Узбекистане – 12,2, Азербайджане – 9,7.

Таким образом, по оценке Numbeo, арендные ставки в Казахстане примерно в 3,4 раза ниже американских и вдвое ниже германских.

Ранее мы рассказали, что Казахстан вошел в топ-50 стран мира с самой дешевой стоимостью аренды однокомнатных квартир в центре крупных городов.