Сколько стоят квартиры в разных регионах Казахстана

Жилищный рынок в Казахстане медленно разогревается: третий месяц подряд растет число сделок по недвижимости. В лидерах купли-продажи три главных города страны: Астана, Алматы и Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Самым оживленным стал август 2024 года – всего была оформлена 8 981 сделка купли-продажи по индивидуальным домам и 31 851 по квартирам в многоквартирных домах. Это означает небольшой, но стабильный прирост в 5,2% к августу прошлого года.

Больше всего сделок совершено в Астане (8 200 сделок, доля в общем количестве – 20,1%), в Алматы (7 242; 17,7%) и Карагандинской области (3 170; 7,8%). Аутсайдер – Улытауская область (403 сделки).

Наибольший интерес к покупке жилья зарегистрирован в Кызылординской области (рост +13,3%) и Абайской области (+15%). Максимальный спад по продаже и покупке жилья наблюдается в Северо-Казахстанской области (-24,4%).

Фото: stat.gov.kz

В основном жители страны покупали жилье в многоквартирных домах. Основная доля продаж пришлась на Астану (25,4%), Алматы (21,1%) и Карагандинскую область (8,4%). Наибольшей популярностью пользуются у казахстанцев двухкомнатные квартиры – по ним было оформлено 12 019 сделок.

А вот индивидуальные дома покупаются и продаются хуже. Общее число сделок по сравнению с июлем уменьшилось на 1,6%. Исключения здесь – Кызылординская (прирост на 32,8%) и Павлодарская области (прирост на 22,3%).

Цены продажи нового жилья выросли в августе в годовом выражении лишь на 2,7%, до 490 258 тенге, а к июлю – на 0,3%. Цены перепродажи благоустроенных квартир увеличились за год на 4,9%, до 510 585 тенге за 1 кв. м.

Сегодня в деле продажи квартир главный – покупатель. Предложений много, а спрос ограничен доходами основной массы населения, считает эксперт по недвижимости Анвар Садвакасов.

"Продавцы ждали осени, когда начинается традиционное оживление на рынке жилья, но оно не случилось. По крайне мере, нет никакого ажиотажного спроса. Свою роль сыграли два фактора – растущая доступность ипотеки и обесценивание тенге, которое привело к падению платежеспособности покупателей". Анвар Садвокасов

Вялая динамика на рынке продаж компенсируется бурным ростом цен на рынке аренды. Очень сильно поднялась плата за снимаемые квартиры. Так, в Петропавловске рост на аренду квартир составил 23,5%, Караганде – 22,4%, Шымкенте – 20,8%, Астане – 20,6%.

Наиболее высокие цены на квартиры держатся в Астане (585 617 тенге) и Алматы (567 341), на третьем месте — Шымкент (435 005). Обе столицы также лидируют по ценам перепродажи квартир – в Астане в августе они сложились на уровне в 637 980 тенге, а в Алматы – 593 855 тенге. Третьим здесь идет Атырау с 441 155 тенге за "квадрат".

Стоимость квартир в РК, средняя цена в тенге за 1 кв.метр. Фото: stat.gov.kz

По размеру арендной платы за благоустроенное жилье впереди идет Алматы – 5 280 тенге за квадратный метр, далее следуют Астана (4 616) и Караганда (4 023).

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